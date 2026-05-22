La banca española deniega el aval a Riquelme para presentarse a las elecciones del Real Madrid y lo logra fuera de España

Enrique Riquelme está en boca de todos. El presidente de Cox sigue trabajando para intentar presentar a tiempo, este sábado a más tardar, su candidatura a las próximas elecciones del Real Madrid contra Florentino Pérez.

Para ello, el empresario alicantino necesita el aval de los bancos. Una garantía que no han aceptado ni BBVA ni Banco Santander. En concreto, se trata de los 187 millones de euros necesarios para poder competir en los comicios.

Fuentes financieras han asegurado al diario El País que ambas entidades españolas han rechazado aportar dicho aval. Fuentes próximas a la candidatura del empresario también han confirmado al citado medio que ha logrado el respaldo de dos entidades internacionales para aportar dicha garantía.

Y este aval es clave, ya que Riquelme debe presentar un aval personal que respalde el 15% del presupuesto del club blanco, según viene fijado en los estatutos del Real Madrid para presentar la candidatura.

"Una candidatura seria"

Pese a las dudas sobre si el empresario presentará a tiempo la candidatura, Enrique Riquelme ha asegurado este viernes que ya están "trabajando" para formalizar, "entre esta noche y mañana temprano", una candidatura "seria, profesional".

"Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano (de concurrir). Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes", ha señalado a los medios de comunicación desde Sevilla.

Riquelme ya habla, casi como candidato. Asegura que ya comunicó formalmente su intención de presentarse como candidato y fue "un momento importante", aunque "no ha cambiado nada".

El empresario alicantino ha destacado que su candidatura busca "poder devolverle al socio el club, ponerlo en el foco, y, sobre todo, con todo el respeto para todas las partes", que genere "esa ilusión y recupere los valores del club, que algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años".

"Los mejores tienen que estar en el Madrid"

Una vez más, le han vuelto a preguntar por nombres propios. Posibles fichajes o el futuro entrenador del club blanco y ha evitado pronunciarse. Sabe que es "lo más jugoso", pero ha destacado que "los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado, los mejores siempre quieren venir, es el mejor club".

"Por eso mismo, hay que crear una candidatura que vuelva a esa transparencia, esa gobernanza, sobre todo ganadora y que atraiga al talento. El talento tiene que querer venir al Real Madrid, el club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento, y hay que crear las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club", ha señalado a los medios de comunicación.