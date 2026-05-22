Mamen Mendizábal deja una opinión que muchos han empezado a compartir sobre la imputación a Zapatero

La periodista y presentadora de televisión Mamen Mendizábal ha analizado en Más de Uno, el programa de Onda Cero dirigido por Carlos Alsina, la noticia de la semana: el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha imputado al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En el auto, considera a Zapatero como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que tendría como supuesto objetivo "la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Mendizábal, más allá de la tertulia sobre una posible moción de censura —que hasta el momento no está sobre la mesa—, ha señalado la confusión del Gobierno en todo lo que ha pasado con Zapatero, una figura muy querida y respetada en la izquierda: "Realmente, darle vueltas a la moción de censura instrumental nos lleva a la nada".

"¿Cómo el PSOE no se ha adelantado?"

"Yo quería poner el foco también en otro aspecto que a mí me parece sorprendente, que no tiene que ver con la moción de censura, sino con la información del Gobierno", ha expresado al principio de su intervención. Durante la tertulia, ha recordado cómo Joaquín Manso siempre tiene toda la información "necesaria para abordar".

Por eso, le ha sorprendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tenga canales de información para anticiparse a lo que ha ocurrido esta semana": "Me sorprende que cuando estaba en todos los mentideros periodísticos, lo que estaba pasando con Zapatero".

Se ha referido a "cómo estaba puesto el foco en China, cómo estaba puesto el foco en Venezuela, cómo estaba puesto el foco desde que encarcelaron a su pana Julito en los problemas que podía tener" y no entiende "cómo el PSOE no se ha adelantado, no ha conocido la información".

"Hasta el propio Partido Popular le hemos escuchado hacer pequeñas anotaciones al margen en los discursos, como dejando caer que algo iba a pasar", ha rematado la periodista.

¿El PP sí sabía algo?

Poco después de que saltara el auto sobre Zapatero, recuperaron unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en un mitin en Andalucía a cuenta de las elecciones en las que aseguraba que empezaban a haber "muchas sospechas sobre el presidente Zapatero, al parecer para llevarse dinero sucio".

"Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más, la próxima semana mucho más", advirtió. Despertó la sospecha de muchos en redes sociales, incluido el ministro de Transportes Óscar Puente, que no se cortó en lo absoluto: "Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario".