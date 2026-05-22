Àngels Barceló abandona la Cadena SER

La periodista Àngels Barceló abandonará al final de la temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino Hoy por hoy, como han confirmado desde la cadena.

Barceló, que llevaba al frente de las mañanas de la emisora del grupo PRISA desde 2019, comunicó su decisión este viernes por la mañana a la dirección de la cadena y al equipo de su programa.

“Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años en A vivir que son dos días, Hora 25 y Hoy por Hoy. Los oyentes y nosotros hemos aprendido mucho con ella. Seguimos consolidando el presente de la radio y construyendo su futuro. Tenemos el mejor equipo de la radio en España, los medios, el talento y las ganas para seguir creciendo”, han sido las palabras de Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, tras conocerse la noticia.

Dos incógnitas quedan en el aire: cuál será el próximo destino de la periodista, y quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino.

Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005 dirigiendo el programa de fin de semana A vivir que son dos días. En 2008 pasó a presentar el informativo vespertino Hora 25 hasta que se puso a los mandos de Hoy por hoy hace ahora siete temporadas.