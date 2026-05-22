Un think tank pide a Trump que castigue a España sustituyendo la base de Rota por otra en Gibraltar, pero obvia un detalle: no cabe

Gibraltar es un nombre que resuena en los debates geopolíticos de primer orden, si bien mucha gente desconoce algunas singularidades de este minúsculo territorio británico en el sur de la Península Ibérica. Sucede incluso entre los orgullosos británicos de Albión: muchos de ellos desconocían que Gibraltar suelta sus aguas negras sin tratar al Mediterráneo hasta que lo publicó hace poco un reciente periódico anglosajón.

Pero el último análisis de brocha gorda sobre Gibraltar llega del otro lado del Atlántico, de EEUU. El polemista Michael Rubin, director de Análisis Político en el think tank conservador Middle East Forum, publicó hace unos días un análisis en el que deslizaba una idea muy llamativa a la Administración Trump. En represalia a la actitud del Gobierno de Sánchez durante la guerra de Irán, cerrar la base de Rota y llevársela al Peñón.

Lo que Rubin ignora es que algo de esta naturaleza sería inviable e imposible. El motivo: un pequeño tecnicismo espaciotemporal. Solo la base naval de Rota no cabe en todo el territorio gibraltareño. La base naval que se erige desde décadas en la localidad gaditana cuenta con más de 2.400 hectáreas, de las cuales unas 2.000 las operan directamente los militares estadounidenses. Son unos 24 kilómetros cuadrados de superficie.

El territorio de Gibraltar es solo de 6,4 kilómetros cuadrados (Reino Unido reconocía 5,8 kilómetros mientras que España reconocía uno menos, pero en la práctica el Peñón le ha ido ganando terreno al mar en diversas obras).

"España busca lucrarse con el asesinato de estadounidenses"

En su artículo, Rubin explicita que "Trump no debería perdonar a España" al tiempo que reconoce que expertos militares estadounidenses han argumentado que la base de Rota es "esencial e irremplazable". "Tienen razón a medias: Rota es importante, representa un nodo esencial en la logística estadounidense y el personal usa el aeródromo para embarcar y desembarcar portaaviones y otros buques que van a cruzar el estrecho de Gibraltar".

Pero "existe una gran alternativa", insinúa. "Gibraltar, territorio británico situado a tan solo 105 kilómetros. Al igual que Rota, Gibraltar cuenta con un puerto de aguas profundas y un aeródromo. De hecho, la Armada británica utiliza Gibraltar con regularidad".

Rubin es conocido por llevar escribiendo desde hace varias semanas sobre la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Por eso abunda en que España tiene "animosidad hacia la presencia británica en Gibraltar" lo que le resulta "hipócrita si se tiene en cuenta la colonización española de Ceuta y Melilla en la costa marroquí".

"A medida que la Armada británica reduce sus operaciones y el futuro de sus dos portaaviones es cada vez más incierto, el arrendamiento de la base británica de Gibraltar podría ser beneficioso y mucho más adecuado para las necesidades militares y diplomáticas de EEUU". "Al trasladarse a Gibraltar, EEUU recordará a políticos de estados pequeños y más comprometidos con la ostentación de virtudes ideológicas que con una defensa seria que albergar fuerzas estadounidenses es un privilegio, no una herramienta para sus propias fantasías diplomáticas".

Y va más allá: "A medida que España se convierte en un adversario diplomático cada vez más acérrimo y busca abiertamente lucrarse con el asesinato de estadounidenses, Trump haría bien en dar ejemplo para evitar que otros países europeos sigan el ejemplo de Madrid".

Los planos son los planos

Hablar de aeródromo en Gibraltar es generoso: es un aeropuerto comercial que efectivamente ha sido y es utilizado habitualmente por las Fuerzas Aéreas británicas. Pero más que un aeropuerto al uso es una pista de despegue y aterrizaje que cruza la frontera y que su ubicación ya ha sido fuente de conflictos diplomáticos en el pasado (España entiende que se encontraba en suelo soberano).

Este aeropuerto tiene un paso con barrera, como si fuese un cruce de una vía de tren: cada vez que una nave va a despegar o a aterrizar la barrera baja impidiendo el tráfico a los peatones y vehículos. Porque sí: para entrar o salir de Gibraltar a España hay que cruzar una pista de aterrizaje.

En cuanto a muelles, es cierto, el puerto gibraltareño es uno de los hub de bunkering (avituallamiento de buques) más grandes del Mediterráneo. Pero en los últimos años el Peñón ha puesto énfasis en la ampliación de sus dársenas para que amarren yates de lujo, unos desarrollos que además también tensionaron las relaciones diplomáticas por el dilema no resuelto en torno a la soberanía de las aguas alrededor de Gibraltar.

Con todo, los números son consecuentes: la base naval de Rota supondría una pérdida para EEUU que el uso compartido de Gibraltar no resolvería, por mucho que lo diga un especialista en Oriente Medio al otro lado del Atlántico. Esos "análisis" llegan además en el momento en el que las obras para retirar la famosa verja de Gibraltar han comenzado, tras años de intensas negociaciones para acordar el estatus pos-Brexit del territorio de ultramar.