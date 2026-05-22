El politólogo Joan Navarro lee el auto sobre Zapatero y sentencia sobre lo que no ve nombrado

El politólogo y experto en asuntos públicos Joan Navarro ha analizado de forma larga y tendida en La noche en 24 horas la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, un asunto que ha sido el tema más comentado de la semana y que ha provocado un auténtico terremoto en la política española.

Navarro ha ido desgranando el auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, en el que considera al expresidente como el supuesto "líder [...] de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

El magistrado señala que el objetivo de esa supuesta estructura sería "obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". De esta manera, le atribuye los presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias.

"No hay ningún funcionario que haya dicho que se ha sentido presionado"

"En el caso que nos ocupa, no hay ningún funcionario que haya dicho que se ha sentido presionado para cambiar su decisión con respecto a Plus Ultra", ha comentado en primera instancia.

Y ha añadido: "Es más, durante cinco años de investigación en el caso Plus Ultra, y me estoy metiendo en otra parte de la pregunta, en un caso que ha sido judicializado dos veces, que ha estado inspeccionado por instituciones, vamos, incontables, no ha aparecido la palabra, o no ha aparecido ningún funcionario que haya dicho: oiga, que yo he hehco esto, he dejado de hacer esto, he hecho este informe...".

Para el politólogo, el caso Plus Ultra es la decisión "más judicializada e investigada que hemos tenido en España" y, en el auto, no ha visto ninguna referencia a ninguna reunión de Zapatero con "ningún alto cargo".

"El tráfico de influencias tiene que ver con otra cuestión"

"Y por supuesto, ningún alto cargo de la administración ha dicho: oiga, que este señor me ha influido", ha analizado. Ha concluido que el hecho de imputar a Zapatero por tráfico de influencias tiene que ver "con otra cuestión, la necesidad del juez de que se investigue todo por si acaso eso ocurre".

Por otro lado, ha señalado que en España se debe mejorar la regulación de los grupos de interés porque tanto "la parte positiva y la parte negativa están bien reguladas", pero no lo está el "cómo se hace": "Las medidas de transparencia obligatorias que tienen que tener los grupos de interés a la hora de ejercer influencia ante la Administración Pública las tenemos mal reguladas".