Óscar Puente ve este tuit de Miguel Ángel Rodríguez y deja una sentencia que ni el juez Peinado

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a incendiar las redes sociales con un mensaje directo a la línea de flotación del Gobierno de España y de su presidente, Pedro Sánchez. Y lo ha hecho días después de la imputación de Zapatero por el llamado Caso Plus Ultra.

La mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado un mensaje que ha indignado a muchos en el PSOE y así se lo han hecho saber en redes sociales. Uno de ellos ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha dejado una breve sentencia sobre el mensaje.

"Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante…", ha escrito Rodríguez con su clásico "pá’lante" que usa para decir qué dirigentes van a acabar en prisión.

"Cuando escribes el libro, saber el final no tiene mérito", ha dicho Puente en respuesta a un tuit de Marta Jaenes, subdirectora de Infolibre, donde decía que estos tuits del jefe de gabinete de Ayuso son "una anomalía democrática".

"Que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid haga, sin pudor, estos anuncios anticipándose a las decisiones judiciales es una anomalía democrática que debería preocuparnos (mucho) a todos por igual", ha dicho concretamente Jaenes.

Pero Puente no ha sido el único en mostrar públicamente su desagrado por este tipo de mensajes que acostumbra poner en redes Rodríguez, viejo conocido de la política española por su participación en los gobiernos de Aznar.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado que "esto es muy, pero que muy grave": "El Jefe de Gabinete de una Presidenta autonómica amenazando, porque no se puede decir ni entender otra cosa, al Presidente del Gobierno de España. Esto no es respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la Democracia. Es atentar contra ello".