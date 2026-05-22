La influencer Lucía Correa cuenta el mal rato en un restaurante de EEUU al llevar una pulsera de Palestina

La influencer Lucía Correa y su pareja, también creador de contenido, Maxime, se han ido unos días de viaje a Miami (EEUU) y entre sus aventuras vacacionales, vivieron un tenso momento en un restaurante de la zona cuando la recepcionista vio que él llevaba una pulsera en favor de la libertad de Palestina a cuenta de los bombardeos que sufre de Israel.

"Maxime lleva dos pulseras de Free Palestina porque sí, porque no hay mucho más que decir", ha expresado al principio del vídeo. La mujer que estaba en recepción se dio cuenta y la que les llevó a la mesa empezó a tomar una actitud que para ellos era muy rara, como si sintiera rechazo.

Ellos eligieron ese restaurante pensando que era libanés, pero ni mucho menos. Descubrieron investigando bien en internet que se trataba de un restaurante de una cadena israelí: "Estábamos incómodos, Maxime se ha quitado la pulsera en un segundo porque ya estaban con mala cara y ya hemos comido tensos toda la comida".

"Parecía un libanés"

"Había otros trabajadores, latinos, que nos han tratado superbien, pero la de la recepción... Es gilipollas porque no tiene nombre", ha relatado. Cuando esa camarera vino a tomarles nota, se mostró muy borde: "Y luego encima tengo que dejar propina".

Maxime ha contado que interpretó por las servilletas que era un restaurante israelí: "Era un diseño azul y blanco. Buscando las reseñas, había gente que seguía pensando que era comida libanesa, es que lo parece. Lo he buscado en Google y resulta que era una cadena israelí. Me ha generado bastante rechazo".

"No os voy a mentir. No por la gente que estaba trabajando aquí porque eran buena gente, menos la de recepción, que era espectacular la cara que nos ponía todo el rato", ha sentenciado Lucía Correa.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.