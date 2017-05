Conoce a LunaDangelis, la 'youtuber' que congrega masas en la Feria del Libro de Madrid

La noticia más comentada este año en lo que llevamos de Feria del Libro de Madrid es que la cola más larga la ha tenido una youtuber y no un escritor. Tan larga era que, no queriendo decepcionar a sus fans, la chica prometió sentarse en un banco al acabar su turno para seguir firmando ejemplares.

Pero, ¿quién es esta estrella que arrasa entre los jóvenes y les incita a la lectura? Se trata de la celebrity de YouTube que acaba de publicar Crea tus sueños, un libro bastante autobiográfico.

Sus seguidores la conocen como LunaDangelis y en su canal de YouTube tiene más de 1.300.000 suscriptores. Pero su nombre real es Cristina, tiene 27 años y nació en Mallorca, aunque dejó su ciudad hace dos meses para mudarse a Madrid. "Aquí hay mas oportunidades", explica a El HuffPost.

Antes de encontrar el éxito como youtuber de videojuegos y anime, estudió una FP de sistemas microinformáticos y redes y después completó su formación con un máster en programación java. Iba a clases de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, trabajó de dependienta y de limpiadora de hoteles y formó parte del servicio técnico de Apple. Una persona normal, como ella reivindica.

"Los youtubers no tenemos ningún poder, no somos superhéroes, aunque muchos seguidores nos vean así. Somos personas normales y corrientes, aunque sí somos un gran apoyo para mucha gente; es lo que nos dicen los seguidores", explica la joven que ha congregado masas en El Retiro madrileño.

¿Qué tipo de personas han hecho horas de cola para conseguir su firma en su ejemplar de Crea tus sueños? "Mis seguidores son principalmente chicas de entre 14 y 20 años, aunque también hay chicos. A todos nos gustan los videojuegos y el anime y también nos une que a veces nos sentimos incomprendidos. Pienso que el hecho de que mi forma de ser sea parecida a la de ellos es lo que les ha llevado a acercarse a mí y a unirse a la hermosa familia de 'lunáticos' que hemos creado", considera Luna.

"LOS JÓVENES SE SIENTEN MÁS IDENTIFICADOS CON LOS YOUTUBERS"

Luna defiende su capacidad para haber reunido más expectación que ningún escritor en la Feria. "Puede parecer injusto porque no soy escritora profesional, pero no me gusta esa mentalidad. He dado todo de mí en este proyecto, le he puesto mucha ilusión, esfuerzo e imaginación, y estoy orgullosa de ello", señala, añadiendo que su trabajo en YouTube también debe ser tenido en cuenta.

"Supongo que los tiempos cambian y los jóvenes se sienten mas identificados con los youtubers que con los escritores", apunta también la joven.

A los críticos que, al verla en la Feria, han señalado que "ahora a cualquiera le publican", les diría: "Que no sea profesional no quiere decir que no sea capaz de escribir un libro que guste. Seguro que hay libros mejores pero, para gustos, los colores".

"Cuando me dicen que ser youtuber es fácil les digo que no es verdad. Ser youtuber es mucho más que ponerse delante de la cámara, requiere un trabajo constante y mucha motivación. Muchas veces es más satisfactorio criticar a los demás que mirarte en un espejo, y a los que tienen esa opinión les digo que, si tan fácil les parece, que lo intenten", les reta.

Sin embargo, Luna tiene claro que "hay una barrera bastante diferenciada entre subir vídeos y escribir libros, son dos formas de entretener, pero son muy diferentes. Un libro busca encender tu imaginación, vivir la historia en tu mente,y eso es algo que ningún vídeo puede conseguir. En un vídeo te lo dan ya todo hecho, tú solo lo ves y ya está", admite.

SU PERSONALIDAD ES CLAVE PARA ENGANCHAR A LOS FANS

La personalidad de Luna es el eje sobre el que se concentran sus seguidores. El 70% de Crea tus sueños cuenta o enseña cosas sobre ella, explica la youtuber.

"Lo que me da miedo, lo que me gusta, mis sueños, mi personalidad, algún relato de mi vida, mi familia.... En definitiva, muchas cosas sobre mí repartidas a lo largo de toda una historia de fantasía. Pero cualquier persona puede leérselo, simplemente verían en el libro a un personaje más", asegura.

Su objetivo al ponerse a escribir, además de descubrir a sus seguidores partes de ella desconocidas, era "hacer que la gente sueñe sin límites", revela. "Está bien tener los pies en la tierra de vez en cuando, pero a mí me encanta soñar imposibles porque siento que el mundo se hace más grande, me siento más libre y me da fuerzas para perseguirlos hasta cumplirlos", opina.

La razón del éxito de Crea tus sueños la tiene clara: "Obviamente, la principal es porque soy youtuber, pero también creo que es porque me he lanzado a hacer una novela gráfica con ilustraciones manga, que es lo que yo suelo leer más. La gente que me sigue tiene gustos muy parecidos a los mío, y por eso les ha llamado tanto la atención la portada, el estilo y la historia de una chica soñadora en un mundo de fantasía. A todos nos encanta soñar, pero cada vez lo hacemos menos".

Sus vídeos sostienen este mensaje. "Intento transmitir que la sonrisa es el arma mas poderosa y hermosa que existe, que una persona no tiene que cambiar por nadie, tiene que estar a gusto con cómo es, no ser como quieren los demás", explica. Otros dos valores que destaca por encima del resto de sus publicaciones son "que el respeto es importante" y "que adopten animales".

En este vídeo cuenta 50 cosas sobre ella a sus fans, entre las que menciona que nunca ha salido de España, que sus ídolos son Avril Lavigne y Johnny Depp, que sólo ha tenido dos novios en su vida y que ni fuma ni bebe ni ha probado las drogas. "Soy una chica sana", asegura.

¿EXISTE ALGÚN PELIGRO DERIVADO DEL ÉXITO DE LOS YOUTUBERS?

¿Existen algún peligro en el éxito de los youtubers como temen algunos padres? Luna cree que el problema está en que los padres no controlen lo que ven sus hijos.

"Internet es muy grande y, así como en el mundo hay de todo, en YouTube también. Igual que un padre controla lo que su niño ve por la televisión, también tiene que controlar lo que mira por Internet. El contenido que hacemos los youtubers depende de nuestra personalidad. El peligro aparece si no hay un control parental sobre lo que ven los pequeños".

Aunque le ha encantado escribir el libro y repetiría sin dudar la experiencia, Luna asegura que no planea dedicarse a ello, "al menos de momento". Sus planes de futuro son "disfrutar todo lo que pueda de YouTube y de todas las oportunidades que me llegan" y seguir estudiando y aprendiendo. "Ahora mismo estoy estudiando un máster en ilustración y arte conceptual y más adelante quizás daré clases de japonés y retomaré las de violín", cuenta.

"Seguiré en YouTube hasta que pueda y luego buscaré un trabajo que me guste. Como tengo tiempo para estudiar muchas cosas, cuantas más aprendas a hacer, mas oportunidades tendré en la vida", cree.