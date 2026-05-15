Los orígenes familiares de Felipe VI, un rey con 'sangre azul' como ninguno y con ancestros de nueve 'nacionalidades'

Felipe VI en su toma de posesión como Protocanónigo del Capítulo Liberiano de la Basílica de Santa María Maggiore de Roma en marzo de 2026

Uno de los actos que a buen seguro hacen más ilusión a Felipe VI es la audiencia a los ganadores del Concurso Escolar '¿Qué es un Rey para ti?', donde puede comprobar cómo los más jóvenes ven al monarca y el papel que juega

En la que fue la 44º edición se mostró muy animado con los participantes y se interesó por sus respectivas obras. Además, confesó a una niña que había presentado unos dibujos que a su hija Leonor le gusta mucho dibujar.

Felipe VI con una de las niñas participantes del concurso '¿Qué es un rey para ti?' Carlos Álvarez | Getty Images

Pero hubo más. Javier Fernández fue el encargado de leer un discurso en representación de todos los participantes. En su mensaje señaló que su madre había estado trabajando en El Congo, en la cooperación española, hasta que la oficina cerró y regresó en Madrid. Al hacerlo, se enteró de que esperaba un hijo de un hombre que se quedó en Kinshasa.

"Majestad, yo también me doy cuenta de que usted es capaz de abrazar al diferente. Y eso para mí es muy importante porque, aunque yo soy español, la mitad de mis genes son congoleños", expresó este joven estudiante de 1º de ESO.

Felipe VI con Javier Fernández, el niño que leyó un discurso en el concurso '¿Qué es un rey para ti?' Europa Press via Getty Images

Posteriormente, Felipe VI señaló ante sus palabras que "tú dices que tienes una parte de tus genes, al menos la mitad, que vienen de África. Pero a mí también me pasa. Mi madre es de origen griego, aunque, como sabes, en Europa entre las familias reales la mezcla es muy diversa. Quien dice griego, dice danés, alemán, ruso, inglés...", relató el rey.

"Aquí donde me tienes soy español porque nací aquí y una parte de mi herencia es española, pero también tengo herencia genética de muchísimos sitios, eso es también Europa, es España, es diversidad", añadió el rey.

Felipe VI, Juan Carlos I y la reina Sofía GTRES

Y efectivamente, Felipe VI nació en España, concretamente en Madrid, y aunque parte de su origen es español, como bien apuntó en su intervención, sus ancestros proceden de diversos lugares del viejo continente. Y su sangre, de las pocas 'azules' que quedan realmente en Europa, donde los matrimonios entre miembros de la realeza han ido decayendo.

Comentar el árbol genealógico completo de Felipe VI podría llevarnos una eternidad, así que solo escalaremos cuatro generaciones arriba. De sus padres, a sus 16 tatarabuelos, todos ellos de sangre real y con procedencia española, francesa, italiana, británica, austriaca, griega, alemana, danesa y rusa.

Los condes de Barcelona con sus hijos Margarita, Juan Carlos, Pilar y Alfonso. Gamma-Rapho via Getty Images

Felipe VI es hijo de Juan Carlos I y de la reina Sofía, ambos primos terceros al ser descendientes de la pareja formada por la reina Victoria y el príncipe Alberto. Victoria era británica de origen alemán, y su consorte era germano por los cuatro costados. Juan Carlos de Borbón nació en Roma en 1938 debido a que allí estaba entonces la familia real española, aunque si tenía origen italiano por línea materna. En cuanto a la reina Sofía, nació en 1938 en Atenas como princesa de Grecia. ¿Es por tanto Felipe hispanogriego? Sí, pero no, porque hay mucho más.

La rama paterna: de españoles hasta una austriaca

Por línea paterna, Felipe VI es nieto de españoles, Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, pero ambos con orígenes extranjeros. Juan es hijo de Alfonso XIII -medio español por Alfonso XII y medio austriaco por María Cristina de Habsburgo-Lorena, y de Victoria Eugenia de Battenberg, hija a su vez de la princesa Beatriz de Reino Unido y del príncipe alemán Enrique de Battenberg.

Alfonso XIII y Victoria Eugenia de España con el Kaiser Guillermo II y Augusta de Alemania, Eduardo VII y Alexandra de Reino Unido, Amelia de Portugal y Maud de Noruega en 1907 en Windsor Universal Images Group via Getty

En cuanto a la madre del rey Juan Carlos, nació del matrimonio del italiano -aunque exiliado- Carlos de Borbón-Dos Sicilias con la francesa exiliada en España Luisa de Orleans. Los abuelos de la condesa de Barcelona eran también franceses y italianos.

El predominio alemán del linaje de la reina Sofía

Si a través de su familia paterna Felipe VI tiene importantes conexiones en el mundo del gotha, más tiene todavía siguiendo la estirpe de la reina Sofía. Su abuelo materno era el rey Pablo de Grecia, hijo de Constantino I de Grecia y de la alemana Sofía de Prusia. El citado Constantino era vástago de Jorge I, el primer rey de los helenos de la dinastía Glücksburg, y de Olga de Rusia.

La reina Sofía con sus padres, Pablo y Federica de Grecia, y su hermana Irene de Grecia en 1961 Getty Images

No olvidemos que Jorge nació como Guillermo de Dinamarca, hijo de Cristian X de Dinamarca, considerado el abuelo de Europa por una política de alianzas matrimoniales al estilo del de Victoria de Reino Unido. Son estos dos reyes, Cristian X y Victoria I los que han conseguido que la mayor parte de la realeza europea esté emparentada.

En cuanto a Sofía de Prusia, abuela paterna de la reina Sofía y a la que debe su nombre, era hija del emperador Federico III de Alemania y de la princesa Victoria, hija a su vez de la antes citada reina Victoria de Reino Unido.

Jorge I de Grecia, primer rey de los helenos de la dinastía Glücksburg, bisabuelo de la reina Sofía y tatarabuelo de Felipe VI Getty Images

Pero hay más. La abuela materna de Felipe VI era Federica de Grecia, nacida princesa de Hannover y que aunque amó el país del que fue reina (y de donde tuvo que exiliarse en 1867), era doblemente alemana. La madre de la reina Sofía vino al mundo en 1917 en la localidad germana de Blankenburg como fruto del matrimonio entre Ernesto Augusto III de Hannover y Victoria Luisa de Prusia.

Los abuelos maternos de Federica eran el Káiser Guillermo II de Alemania y Augusta Victoria de Schleswig-Holstein, mientras que los paternos eran Ernesto Augusto, príncipe heredero de Hannover, y Thyra de Dinamarca, otra hija de Christian IX.

Es decir, Felipe VI es rey de España y español, pero entre sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hay griegos, franceses, italianos, alemanes, daneses, británicas, una rusa y una austriaca pertenecientes a las casas reales desaparecidas, pero también a algunas supervivientes como la británica y la danesa.