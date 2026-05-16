Almeida va a Las Ventas en San Isidro y las cámaras se fijan en quién está abajo del todo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asistido este viernes, en pleno San Isidro, a la plaza de toros de Las Ventas. Horas después de dar las Medallas de la Ciudad, con motivo de la festividad, ha acudido a la corrida de toros.

El edil madrileño ha protagonizado este viernes los actos desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y los exalcaldes Ana Botella, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano.

Ya por la tarde, Almeida no se ha querido perder el séptimo festejo de la feria de San Isidro y no ha dudado en asistir a la plaza madrileña. La corrida la ha visto desde el palco de Las Ventas.

Hace unas semanas, en la gala de la Feria de San Isidro 2026, el edil madrileño ya salió en defensa de los toros. "Madrid es el corazón del toreo. Madrid es un sentimiento universal de amor por nuestra cultura en mayúsculas, la cultura del toro, la cultura de la fiesta nacional... de amor incondicional de esta ciudad a todos los amantes de la fiesta", aseguró.

Pero los focos no se los ha llevado Almeida, que suele ser habitual verle en cada feria de San Isidro en Las Ventas. El protagonismo se lo ha llevado, tal y como ha capturado la agencia Gtres, el que fuera entrenador y futbolista de la selección española y del Real Madrid, José Antonio Camacho.

José Antonio Camacho y José Liria Fernández, en Las Ventas. GTRES

El que también ha sido técnico del Benfica, Osasuna y las selecciones de China o Gabón, esta última en el año 2016, ha vivido la corrida junto al torero, José Liria Fernández, conocido como 'Pepín Liria'.

Aunque no ha sido el único rostro conocido en Las Ventas. Las cámaras de la agencia Gtres también han fotografiado a la empresaria Carmen Lomana, asidua a los festejos taurinos en la plaza madrileña, que se encontraba en la parte más cercana al ruedo.

Carmen Lomana en la plaza de toros de Las Ventas. GTRES

Un día antes, este jueves 14 de mayo, también se dejaron ver otros rostros conocidos por la plaza de toros de Las Ventas. Entre ellos, destacó la presencia del torero José Ortega Cano, que se fotografió con el abogado, exdiputado del Partido Popular en el Congreso e hijo del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, Adolfo Suarez Illana.

Ortega Cano y Adolfo Suárez Illana. GTRES

Pero no fueron los únicos famosos que se dejaron ver y que también captaron las cámaras de la agencia Gtres. Casi todos los focos se los llevó la infanta Elena, que, desde la grada, disfrutó del sexto festejo de la feria de San Isidro.