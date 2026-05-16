En Finlandia analizan la renuncia de España a Eurovisión y no dudan en describir a Sánchez con estas nueve palabras

España es uno de los cinco países que no estará presente en el Festival de Eurovisión 2026. Al igual que Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, RTVE anunció hace unos meses que no formaría parte del festival tras el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel pese al genocidio en Gaza.

Uno de los medios más leídos de Finlandia, Iltalehti, ha hecho un profundo análisis sobre la marcha de España del certamen y no ha dudado en dejar claro de que la postura adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez es muy diferente a la de su país: "España hizo lo que Finlandia no se atrevió a hacer".

"España es uno de los cinco principales patrocinadores de Eurovisión. Ha participado todos los años desde 1961. Pero no este año", ha explicado el medio finés en el artículo publicado este sábado.

"La cadena pública española RTVE decidió que es imposible que España participe en el concurso debido a los crímenes de guerra de Israel en Gaza", ha recordado, antes destacar que también acusan a Israel de estar "violando las reglas del concurso, manipulando los votos y utilizándolos para mejorar su imagen". "La televisión española ni siquiera va a emitir el concurso", ha añadido.

El periodista Juanma Fernández ha hablado con el medio finés y ha reconocido que él quiere que gane Israel, pero no por apoyarles. "Eso pondría en evidencia cómo manipula y compra votos. Entonces, el festival debería celebrarse el año que viene en Tel Aviv, una ciudad marcada por la violencia. Así, Europa podría reflexionar seriamente y quizás empezar de cero", ha explicado.

Desde Iltalehti, también han hablado con el periodista y escritor israelí Gideon Levy, que no ha dudado en criticar una hipotética final de Eurovisión en Israel, en 2027: "¿Cómo se puede cantar si de fondo se ve una Gaza destruida y más de 70.000 personas muertas?".

El movimiento de "solidaridad" de España con Palestina

El medio finés ha asegurado que Eurovisión lleva años siendo un acontecimiento importante por parte de los espectadores españoles. "El año pasado, más de cinco millones de personas vieron la final del concurso en España. El público joven, en particular, estuvo pegado a sus televisores, pero la competición también es apta para un público de mayor edad", han detallado.

Pese a la ausencia de España, ha recordado la "solidaridad" del país con Palestina. "Existe un fuerte movimiento de solidaridad con los palestinos. Decenas de miles de personas se han manifestado en Madrid contra la opresión israelí hacia los palestinos y la destrucción de Gaza", han contado.

Sánchez, "el líder moral de Europa"

Pero la cosa no ha quedado ahí. Esta postura contraria al genocidio de Israel en Gaza por parte de una buena parte de España ha sido motivo de halago por parte del medio finés. Sobre todo, con la defensa de Pedro Sánchez de calificar "las acciones de Israel en Gaza de genocidio".

"Otros líderes europeos se muestran más cautos y esperan un posible veredicto de la Corte Internacional de Justicia, que quizás se produzca en los próximos años", han destacado.

El medio de Finlandia ha destacado que Sánchez cuenta "con apoyo popular", ya que "más del 80% de los españoles consideran que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio".

Acto seguido, han descrito el papel del presidente del Gobierno español: "La postura firme de Sánchez ha impulsado su popularidad. Se ha convertido en el líder moral de Europa. Ni siquiera se doblega ante Donald Trump, como tantos otros líderes europeos", han definido.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.