Nebulossa: "Durante nuestra participación en Eurovisión hubo muchas tensiones. De hecho, hubo un momento en que yo me puse a llorar"

Mery y Mark se encuentran inmersos en la gira de su nuevo disco, Virtuzorrismo, su segundo trabajo de estudio, con la que han cerrado ya más de 25 conciertos en pequeñas salas con los que están entusiasmados.

Seguramente, porque desde hace dos años, apenas han tenido tiempo para analizar el fenómeno que protagonizó Nebulossa tras ganar el Benidorm Fest y llegar a Eurovisión con su Zorra. ¿Quién no es capaz de tararear su estribillo?

Explica el dúo que este nuevo disco, aunque es una continuación del anterior, Poliédrica de mí, sí que representa una evolución, sin perder la esencia con la que rompieron las reglas del festival con una letra y una puesta en escena provocativa y reivindicativa.

A días de que se celebre el festival de Eurovisión 2026, del que la candidatura española decidió retirarse por la no exclusión de Israel, responsable del genocidio palestino en Gaza, hablamos con Nebulossa para recordar su participación en 2024 y hacer balance de lo vivido con el fenómeno Zorra.

Vuestros fans enloquecen en los conciertos con vuestra escenografía, la coreografía, la estética... ¿Nebulossa es más que una propuesta musical?

MARK: Tenemos unos fans muy generosos, les gusta todo lo que hacemos. En el Teatro Eslava de Madrid presentamos nuestro espectáculo escénico este año y la gente también lo ha recibido con muchas ganas. Yo creo que ante todo somos un grupo de música, aunque parece que eres solo una propuesta o un producto del Benidorm Fest y de Eurovisión.

Vosotros definís vuestra música como electropop. ¿Creéis que desde vuestra aparición en escena este estilo musical ha experimentado un subidón?

MERY: Bueno, yo creo que ya estaba. De hecho, tuvimos la suerte de que cuando lanzamos nuestro primer single, en 2018, que fue cuando empezamos a sacar nuestro proyecto, ya estaba The Weekend, que tiene una sonoridad también muy ochentera. También estaba triunfando entre los jóvenes la serie Strangers Things con una banda sonora muy ochentera también.... Pero mira, es curioso porque cuando me meto en el Spotify for Artist, donde puedes ver segmentado tu público, nuestros oyentes en su mayoría están entre los 24 y 35 años. Es que es muy curioso.

Además de por el sonido, la música de Nebulossa también se caracteriza por vuestras letras reivindicativas, feministas, activistas...

MERY: Sí, bueno, ahí hay como un movimiento que es el que estamos empezando a expandir. Sobre todo, porque esto nació como una terapia personal, para sacar lo que llevaba dentro, esas cosas que siempre te guardas y, pues mira, las letras son una manera de expresarte.

Como mujer bastante introvertida, esta es una manera de sacarlo todo y, además, me doy cuenta de que también hay mucha gente que se siente identificada, porque estas vivencias, esos sufrimientos que yo he tenido pues los tiene la mayoría de gente.

Y también levantas la voz contra el edadismo, que en eso has sido una de las pioneras, Mery...

MARK: Quizá nuestra condición de tener una edad... Pero lo del activismo que decías, es que al final son cosas que salen de dentro de ella, de Mery. Ella tenía sus mensajes, me hablaba de ‘me gustaría que la canción expresara exactamente esto’. Buscábamos un poco la idea musical, juntábamos ideas para las letras... Al final esas letras hablan de cosas que te pasan, más allá de que sea un movimiento como tal. Bueno, es un movimiento porque notamos que la gente se identifica mucho con ciertas frases que, cuando las hemos escrito, ha sido como ‘ostras, que bien que hayan pillado eso’. Nos hacen mucha alusión a las letras, eso nos gusta mucho porque al final hay un mensaje en cada canción.

MERY: Sí, sobre todo también que cojan esa ironía que intentamos transmitir. Porque luego hay otra mucha gente que no entiende las letras porque no ve esa intención.

Y por supuesto, con ironía, con sentido del humor.

MARK: Tiene que haberlo. Nosotros pensamos que no vamos a estar aquí llorando cosas, que ya las hemos llorado en su momento, ahora es cuestión de bailarlas, de que sea un poco un exorcismo, de sacarlo de dentro.

Os llega el éxito en la edad adulta, madura. ¿Creéis que eso marca la diferencia a la hora de gestionar la fama que sobreviene de repente?

MERY: Bueno, es posible que la edad sea un punto, pero creo que va en la personalidad de cada uno. Nosotros intentamos relativizar todo esto porque con la fama te viene todo, cosas buenas y menos buenas. Y sobre todo, con el tema de los comentarios, que con Zorra se polarizó todo, que había gente a favor y gente en contra. Lo hemos llevado lo mejor posible y siempre con los pies en la tierra.

MARK: Yo sí pienso ahora en cómo me hubiera afectado esto si tuviera 22 años, pues me reconozco cierta gilipollez en esa edad. Pero quizá ahora me reconozco todavía con más gilipollez, entonces ya me da igual. La madurez te ofrece algo también y es que al menos relativizas: “Bueno, pues soy gilipollas y ya está. Lo tengo asumido".

Pero tú llevabas un montón de años trabajando en la industria y eso era una ventaja...

MARK: Sí ha sido distinto y Mery sufrió bastante más porque, de repente, se veía muy expuesta a comentarios de los que yo me descojonaba y ella decía pero cómo...

MERY: Es lo que yo decía, que depende de la personalidad de cada uno. Hay personas que somos más sensibles y que nos afectan más las cosas.

MARK: Eh, que yo también soy sensible.

¿Pero siguen doliendo los comentarios como al principio?

MERY: No, la verdad es que te los tomas de diferente manera porque, sobre todo Mark, me hace relativizar y reflexionar. Yo entró poco en las redes, pero cuando entro a publicar pues a veces me salen publicaciones y estuve viendo el tema del concierto de Amaia Montero y, la verdad, es que me llegó, me afectó y tuve que salirme y no mirar más porque me sentía superidentificada con ella, en el sentido de que la gente lo único que sabe es criticar, no ve el esfuerzo que está haciendo.

Pero también se recibe mucho cariño y muchos aplausos...

Eso nos pasaba, que Mery tenía fijación con los comentarios negativos. Al principio había 1.500 comentarios y yo me los leía todos y le iba diciendo ‘mira, este es muy bueno, este es demasiado bueno’ y, de repente, salía uno malo y enseguida ‘aquí hay uno, hay uno, vamos a ver qué pone’. A lo mejor el comentario nos llamaba subnormales. Yo me reía y entendía perfectamente que es gente que no nos conoce, tiene su frustración personal, como la tenemos todos, y la vuelca ahí y no tiene vergüenza de hacerlo. Pues nosotros tampoco tenemos vergüenza de salir con 50 años a comernos el mundo en la música.

Habéis hablado de la polarización. Vivimos en una sociedad completamente polarizada y la cultura, la música, la literatura... no son ajenas.

MARK: Muchísimo. Además es como que sueltan titulares y la gente, sin haber leído ni el artículo, ya están opinando. Pero, ¿te has leído lo que pone ahí?

MERY: Además, todos juzgamos, pero las malas intenciones y los malos modos que hay...

MARK: Es una pena, al final las redes también son un medio para... Yo que uso un poco más Facebook, sí que me gusta leerme a veces parrafadas. Hay un canal que sigo, se llama La broma infinita y pues me entero de un montón de cosas, pero luego hay otro tipo de canales que son simplemente para verter ahí tus miserias. Pues bueno, cada uno elige.

Se cumplen dos años del fenómeno Zorra, porque fue un fenómeno, no lo podeis negar...

MERY: Sí, porque lo que lo que pretendíamos se consiguió, que era llevar el mensaje y que la gente cantase la canción. O sea, lo que se vivió allí en Eurovisión fue muy bonito porque no lo esperábamos.

MARK: Tuvo ese componente sorpresa para nosotros y lo que se vio fue la realidad, no había trampa ni cartón. Nosotros teníamos claro que no íbamos a llegar ni a la semifinal del Benidorm Fest, eso estaba dentro de nuestro ADN. Lo teníamos clarísimo. Entonces todo lo que iba pasando nos iba dando sorpresas.

Teníamos un amigo que nos ayudó mucho al principio, Arthur, que decía ‘por favor, esto se está yendo de madre, vais a ganar y yo no quiero que ganéis, os va a destrozar la vida’. Yo le decía, ‘pero qué vamos a ganar, hombre! Y mira, luego. Mery estaba un poco más emocionada. Yo estaba igual, yo estaba normal, era como 'bueno, a ver, por dónde va a venir la bofetada, a ver cómo encajamos todo esto'.

MERY: Fue durillo.

Durillo, ¿por qué?

MERY: Pues porque claro, de repente, con un montón de conciertos y no teníamos tiempo ni para ensayar.

MARK: Queríamos hacer cosas y era... Ahora viéndolo en perspectiva, no era tan complicado, pero en ese momento decías: ‘Es que yo mañana no vuelvo a mi vida normal. Yo no sé si me voy mañana a las ocho a mi estudio, si llevamos al niño al cole, ella se va a su trabajo... Eso ya no, ya no va a ir así si queremos seguir en esto, no. Entonces ese planteamiento no lo tomamos radicalmente, no dijimos ya no nos dedicamos a lo nuestro. Fue un poco progresivo y sin saber muy bien, como que no pisas bien el suelo. Estás como voy, no voy, ahora de repente hay que invertir dinero en esto porque hay que ensayar, hay que hacer esto, preparar más canciones, si dejo de ir a mi trabajo, no entra dinero... O sea, no lo tienes claro hasta que te habitúas, que es donde estamos un poco ahora, que estamos como más estables, ya no nos sorprende todo, que eso también era muy divertido.

¿Ha dejado de ser divertido?

No divertido, sino que ha dejado de ser sorprendente. Obviamente, ya vas a los sitios y te has acostumbrado a que la gente te salude, como que ya lo normalizas. Claro, es que con la fama eso es muy curioso porque, claro, te cambia a ti, porque de repente eres famoso, que no sabes muy bien que es eso, no tengo la apreciación de que soy famoso. Me doy cuenta cuando me reconocen que digo ‘ya, claro, si me hurgado la nariz, me han visto’.

¿Y tú, Mery? ¿Y esa presión de ser reconocida como la llevas?

MERY: Muy bien. Bueno, somos muy naturales. O sea, no me importa que se me acerque gente. Y sobre todo los niños, los niños que te toman como algo muy natural. La palabra ‘zorra’ para ellos es muy natural, ‘mira mamá, la zorra’...

MARK: Claro, no la usan de forma despectiva. A mí, he de reconocer que hay momentos en que cuando la dicen me quedo como ‘el niño está diciendo zorra’... pero es que de eso se trataba.

Mery en un momento de la actuación en Eurovisión 2024. GTRES

Hace ya dos años que estuvisteis en Eurovisión. ¿Cómo fue vuestra experiencia eurovisiva? ¿Ya había un ambiente raro?

MERY: Fue durillo, durillo. Tuvimos cosas muy buenas, el equipo, la gente que nos rodeaba, la sensación de estar allí, poder experimentar todo lo que vivimos... Eso fue muy bonito. Pero luego hubo una parte bastante desagradable desde el momento que pisamos Suecia, el tema de controles, el tema francotiradores, policías con metralletas, la tensión que había entre países...

MARK: Los suecos hacen muy bien las cosas y organizan muy bien, era ncreíble. Eso fue muy positivo. Pero no nos dimos cuenta de muchas cosas, estábamos aislados y no veíamos la tele ni las redes, con lo cual tampoco nos enteramos de los disturbios. Algo nos contaron, pero no lo vimos en primera persona.

MERY: Pero también hubo muchas tensiones dentro, entre países participantes. De hecho, hubo un momento en que yo me puse a llorar. O sea, fue tal la tensión, porque Israel iba con guardaespaldas armados y hubo un momento en el que Irlanda, Suiza y Grecia tuvieron un cruce de palabras con los guardaespaldas, se pusieron a gritar y nosotros estábamos en medio.

MARK: Íbamos detrás de Israel y detrás teníamos a Irlanda, Suiza y Grecia. Se encararon... y nosotros estábamos en medio y veíamos la situación bastante surreal, porque claro, los guardias esos que estaban ahí, imagino que con sus paranoias de aquí nos van a atacar, y claro llevaban pistola y se les puede ir... Y para redondearlo todo, había un cartel que ponía ‘Unidos por la música’. Era surrealista.

MERY: Y encima, cada vez que salía la representante de Israel al pabellón, el abucheo daba pena... Yo decía, qué necesidad.

MARK: Yo pensaba, claro, esta gente viene aquí y les están abucheando de esta manera, muy tranquilos no deben estar y van armados. O sea, en un momento creí que mejor no estar muy cerca de esa chica porque sí, porque podía pasar cualquier cosa.

Por todo lo demás. Pues creo que ha sido el mejor Eurovisión en años a nivel organizativo. Personalmente, claro, nosotros cada vez que cantábamos la canción, que lo hicimos varias veces con público, el pabellón se caía. Eso era emocionante, pero estaba un poco teñido por lo otro.

Mery, tú luciste la bandera de Palestina escondida en tu escote durante vuestra actuación en el Benidorm Fest de este año y os habéis posicionado claramente a favor de que España retirase su candidatura este año.

MERY: Es que se está mezclando la política con la cultura y es algo que no debería ser.

MARK: Al final es que era eso, utilizarlo todo políticamente. Nosotros lo vivimos ahí en primera persona y creemos que es lo correcto. En ese sentido estamos alineados: creemos que era lo que se tenía que hacer.

¿Vosotros que vais a hacer esta esa noche de Eurovisión?

MERY: Pues no sé si estaremos de bolo...

Qué pena que tenga que ser así...

MERY: Obviamente, es que es una trayectoria de vida. Yo creo que la gente pues lo va a sentir.

MARK: Sobre todo para unos artistas, los que han ganado este año el Benidorm, con una canción, T AMARÉ, que reúne muchos elementos de lo que es la canción española y la identidad española. Y que no tengan pues la oportunidad de exponerlo a tantísima gente, como nos ocurrió a nosotros...

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Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la a Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.