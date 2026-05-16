Tony Grox y Lucycalys: "El Benidorm Fest abre muchas puertas. No hay que verlo como una preselección para Eurovisión" 

El Benidorm Fest se enfrentó este año a su reto más difícil: dar sentido a su existencia tras perder su vinculación directa con Eurovisión. La salida de RTVE del famoso concurso musical por la presencia de Israel, algo que no había ocurrido hasta ahora, obligó a la corporación pública a ofrecer al espectador nuevos atractivos para seguir el famoso programa que desde 2022 se celebra en la turística ciudad alicantina. Y de esta última edición, en la que participaron 18 artistas, emergió T'amaré, la canción presentada por Tony Grox y Lucycalys que se convirtió en la ganadora del festival gracias, principalmente, al apoyo del público.

Los dos andaluces, muy jóvenes, sorprendieron con su pop contemporáneo y urbano trufrado con intensos matices flamencos. Se llevaron 150.000 euros de premio (es la primera vez que el Benidorm Fest daba una recompensa en metálico por la victoria), un viaje a Miami para grabar un nuevo single y la oportunidad de expandir su éxito más allá de los horizontes eurovisivos.

En los días previos a Eurovisión, escenario que no pisarán, charlamos con ambos para refrescar sus recuerdos de su experiencia en Benidorm, para contarnos cómo ven ellos la industria musical actual y saber cuáles sus sueños para los próximos años.

Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026 Europa Press via Getty Images

- ¿Cómo ha cambiado vuestra vida después de ganar el Benidorm Fest?

Tony Grox: Ha cambiado para bien porque poder dedicarte a la música es una bendición. Y recibir este reconocimiento tan bueno es muy gratificante.

- Después de ganar el festival, un usuario subió a redes sociales un mensaje que te envío a ti Tony, allá por el 2022, en el que te animaba a presentarte al Benidorm Fest. El deseo de ese fan se consumó cuatro años después. ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso?

Tony: Yo ya había visto anteriores ediciones y cuando salimos del estudio con T'amaré pensé que el Benidorm Fest era un buen escaparate para promocionar esta canción. Tenía algo que encajaba con este concurso, aunque no sé todavía muy bien el qué. Si era el sonido, su letra... Pero tuve la corazonada de que el tema podía funcionar.

- ¿Y cómo Tony Grox conoció a Lucycalys?

Lucycalys: Mi pareja graba los videoclips de los dos y yo le acompañé un día al rodaje de la canción La perla que Tony sacó dentro de su disco La Juerga. Nos conocimos, estuvimos hablando de las cosas que hacíamos cada uno en el estudio y decidimos colaborar. Salió una primera canción y después llegó la idea del Benidorm Fest.

- Cuando ganaste, Lucía, varios perfiles en redes sociales publicaron tu casting para la última edición de Operación Triunfo. Noemí Galera no te eligió. ¿Cómo recuerdas tú ese momento?

Lucycalys: Pues lo llevo bien. Un 'no' no significa nada y menos en un casting donde se presenta tanta gente. Algunos dicen que no supieron ver mi talento, pero yo creo que hay muchos factores que entran en juego cuando te presentas a un casting así. Tal vez ya habían elegido un perfil similar al mío antes y no querían repetir o simplemente no me salió bien. Pero para nada me sentó mal ese 'no'.

- ¿La industria de la música es tan dura como parece desde fuera?

Tony: Es una industria que está en constante cambio. Es verdad que ahora se ha democratizado y ahora es más barato poder hacer música, aunque eso también hace que haya más gente y más ruido. Si te esfuerzas, lo puedes conseguir. Pero hay que pasar unas etapas duras a nivel personal y a nivel económico. Lo que está claro es que no hay que dejar de luchar y buscar oportunidades. Como en la vida misma.

- ¿Habéis tenido alguna vez la tentación de tirar la toalla?

Lucycalys: A mí no me ha dado tiempo (ríe). Pero yo creo que es normal sentir eso al principio porque son los momentos más duros. Pero debes entender que hay diferentes etapas en el mundo de la música y ser constante. A largo plazo siempre obtendrás frutos.

- ¿Cómo vivisteis en primera persona ese fenómeno que fue T'amaré en el Benidorm Fest?

Lucycalys: Uff, recuerdo que todavía no había empezado a sonar la canción y la gente ya nos estaba gritando. Fue increíble.

Tony: Cuando haces una canción la haces por pasión y por cariño, pero no piensas en el recorrido que puede llegar a tener. Así que cuando ves que la gente está disfrutando con un tema que tú has hecho te alegra muchísimo. Fue algo mágico que no se va a volver a repetir. Además, nosotros íbamos sin expectativas de ganar.

- Pero erais los favoritos...

Lucycalys: Fíjate que cuando Jesús Vázquez dijo que iban a anunciar los ganadores no nos estábamos enterando de nada. No era algo que nos preocupara.

Tony: La reacción de sorpresa fue pura porque nos habían dado previamente el premio de Univisión y pensábamos que no íbamos a recibir nada más. Aunque hubiera el runrún de que podíamos ganar, no queríamos ir pensando en eso a la final. Nuestro premio ya era estar allí y tener el cariño de la gente.

- A vosotros, como ganadores del Benidorm Fest, os hubiera tocado ir a Eurovisión en el caso de que RTVE no se hubiera retirado. ¿Vais a ver el festival igualmente esa noche?

Lucycalys: Yo veré el programa que echen en RTVE (Días después de la entrevista se supo que será un formato musical en el que participarán Tony Grox y Lucycalys)

Tony: No sé ni qué día es Eurovisión, tengo tantas cosas... La final no la veré como tal, pero le echaré un vistacillo. Miraré de reojo en las redes sociales.

- ¿Y soñáis con la posibilidad de que T'amaré sea la canción elegida por RTVE para poner música al Mundial de fútbol?

Tony: Molaría, pero no lo sabemos. La verdad es que estamos aterrizando en esta nueva realidad y no nos planteamos retos. Lucía está haciendo un EP maravilloso y yo estoy con mi álbum. Y lo que venga, bienvenido será.

- ¿Haréis carreras en solitario?

Lucycalys: Tenemos proyectos separados, pero seguimos siendo amigos y, por supuesto, haremos cosas juntos.

- ¿De qué manera podéis animar a artistas emergentes, pero también consolidados, para que se presenten al Benidorm Fest del año que viene?

Lucycalys: Es una experiencia increíble, yo les diría que no se lo piensen dos veces.

Tony: Cada año que va pasando, el Benidorm Fest va mostrando la fuerza que tiene como festival y su relevancia a nivel de industria. Los que tengan el prejuicio de que no quieren presentarse a algo de televisión, que se lo quiten. Benidorm Fest no es un talent, es un impulsor de tu música. Y tampoco hay que verlo como una preselección de Eurovisión. Es un festival maravilloso que está abriendo puertas a artistas como nosotros. Así que yo les animaría a que se presenten pensando en aportar algo a la música española, no pensando en ganar.

- ¿Y dónde os gustaría veros dentro de, por ejemplo, cinco años?

Lucycalys: Yo espero haber publicado para entonces mi primer álbum.

Tony: Yo, mientras pueda seguir haciendo música, me vale. Lo demás es sal y pimienta.

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