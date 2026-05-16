Leire Martínez dedica este gesto de apoyo a Amaia Montero ante las críticas

Los últimos pasos de Leire Martínez destacan un profundo respeto a Amaia Montero. Si hace unos días la cantante vasca rompió a llorar durante un concierto en Argentina al recordar sus años en La Oreja de Van Gogh, este sábado ha querido dedicar un bonito gesto a su compañera de profesión, que se encuentra envuelta en un durísimo escrutinio público por presuntamente desafinar en sus concierto. La banda pop comenzó su gira el pasado fin de semana en Bilbao y desde entonces, no para de acaparar titulares en los medios de comunicación.

En una publicación del ecritor Roy Galán en su perfil de Instagram (donde acumula más de 500.000) y en la que precisamente hace alegato en contra de los más críticos contra Amaia Montero, Leire Martínez ha querido apoyar la idea y publicar unos emoticonos de corazones como muestra de apoyo.

"Me pregunto qué ganamos intentando avergonzar a Amaia Montero por haber desafinado en un concierto", señala Galán en la publicación que ha tenido una enorme interacción de sus seguidores. "Es curioso porque parece que existe un derecho universal a señalar los “errores” de los demás. Nadie se plantea que aunque se tenga “razón” o se esté en posesión de la “verdad”, uno puede elegir (hasta donde yo sé) no sumarse a un escarnio público", critica.

El escritor español asegura en su escrito que las criticas han ido más allá de la libertad de expresión: "Esto tiene el nombre del acoso". "El acoso en redes es un acoso sobre un cuerpo que existe en el mundo y, por tanto, es un acoso real", lamenta, en una publicación en la que Leire Martínez ha querido mostrar su gesto de apoyo. "Sentimos lástima por Amaia por un colapso mental, la admiramos al volver con la carita empapada, para luego despreciarla porque no cumple con nuestras expectativas", termina.

En su último concierto en Argentina, Martínez rompió a llorar al recordar su paso por el grupo y además, quiso dejar claro que está en contra del discurso de las comparaciones. ""Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y, ¡buf! No pensaba que me iba a afectar, pero afecta. Es verdad que hay canciones que se me van a atragantar más de lo normal", lamentó.

Muchos internautas se han pasado por la publicación de Roy Galán para brindar apoyo a Amaia Montero ante el escrutinio público que se enfrenta. "Qué necesaria esta reflexión y qué bien escrita", celebra una usuaria. "Gracias por poner palabras tan sensibles, humanas y reflexivas a lo que muchas pensamos y hemos querido transmitir estos días", sentencia otra. "Viva la música y el respeto", abandera otro.