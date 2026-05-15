Elvira Lindo pone la guinda al viaje de Ayuso a México con toda una lección de la que tomar nota

La escritora Elvira Lindo ha hablado sobre el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en una bola de nieve que no ha dejado de agigantarse con el paso de los días.

La presidenta madrileña empezó mal el viaje tras varios choques con partidarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien también ha vivido momentos de tensión en un intercambio de mensajes por distintos canales. Antes de que iniciara la tercera parte de su gira mexicana, canceló toda su agenda y regresó a Madrid alegando que la presidenta mexicana había amenazado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, algo que fue desmentido.

Su viaje ha dado que hablar, y mucho, tanto en México como en España. Elvira Lindo, por su parte, arranca su intervención recordando que hay "muchos motivos" para agradecer a México: "Acogió a los exiliados españoles y como hemos tenido una cultura tan cercana y tan hermana con México, Argentina, Cuba".

"Yo creo que hay que ir con respeto y, sobre todo, no sé, me ha parecido un disparate, la verdad, cambiarle una consonante al nombre de un país, eso para empezar", ha defendido la periodista. Ha hecho hincapié en la visión "tan colonialista" de Ayuso y "tan perdonavidas".

México, tal y como ha asegurado Lindo, es un país muy importante y por eso cree que es necesario tener una idea clara de su cultura antes de viajar allí. "Cuando vas, aprecias la riqueza cultural que hay ahí. Lo interesante que es, los movimientos que ha habido en el siglo xx, la literatura, la música, la política... Es un país inmenso".

Y remata: "Luego tiene los problemas que ya conopcemos, pero tú no vas a un país a señalarle sus priblemas".

Ayuso echa leña al fuego

Todo comenzó en el encuentro llamado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, en el que ensalzó el mestizaje y la figura de Hernán Cortés, generando no ya una ola, sino un auténtico tsunami de reacciones: "En Madrid hay muchos malinches en el metro, en la calle, en los colegios".

"Somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades", pronunció.

A su vuelta a Madrid, la polémica ha ido a más tras la intervención de Ayuso en la Asamblea de Madrid este pasado jueves, en la que hizo otras declaraciones sobre México que volvieron a encender las redes sociales. Primero criticó a la izquierda española y mexicana, afirmando que lo único que están consiguiendo con sus críticas es retorcer la historia de España en México, y poco después se dio el lujo de afirmar: "México no existió hasta que llegaron los españoles".