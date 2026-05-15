Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Diego Luna por lo que ha dicho Ayuso en México y da la mejor respuesta de toda la polémica
Virales
Virales

Preguntan a Diego Luna por lo que ha dicho Ayuso en México y da la mejor respuesta de toda la polémica

"Ay, híjole".

Juan De Codina
Juan De Codina
Fotomontaje de Diego Luna e Isabel Díaz Ayuso.
Fotomontaje de Diego Luna e Isabel Díaz Ayuso.Getty Images / Fotomontaje: huffPost

El actor mexicano Diego Luna ha dado la respuesta del día al polémico viaje a México de Isabel Díaz Ayuso, a quien seguro no le va a gustar lo que ha dicho. En Cannes, donde estrenó su quinta película como director (Ceniza en la boca), concedió una entrevista a El País en la que fue preguntado por la gira mexicana de la presidenta madrileña, en la que alabó a Hernán Cortés y atacó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Su primera reacción fue oro puro: "Ay, híjole". Y le restó valor no porque no le importe todo lo que ha dicho Ayuso —que ha provocado choque y tensión con muchos ciudadanos mexicanos—, sino porque prefiere no perder tiempo en ese tipo de personas y en "mensajes de odio".

"Primero hago un esfuerzo por tratar de no escuchar estos mensajes de odio para no perder mi tiempo en ello", expresó en primera instancia. Prefiere ocuparse de las personas "de mente abierta, las que no permiten que la ignorancia y la sinrazón las muevas".

"Mucha frustración y enojo"

En ese tipo de posturas como las de la madrileña ha señalado que hay "mucha frustración y enojo [enfado] sin sentido". De hecho, defendió que si de verdad esas personas se preocuparan por quienes les rodean, su reacción sería distinta "ante la llegada de lo nuevo": "Insisto, en México también hay personas que me entristecen en su trato con los demás".

Por eso su nueva película "busca señalar esos pequeños gestos de rechazo que hemos normalizado", ya que aborda temas como la migración y el racismo.

"Por eso América Latina está volteando hacia Europa"

Preguntado por Donald Trump y por políticos españoles que desprecian al inmigrante, Luna se sinceró y expresó que "es una constante en todo el mundo, por desgracia": "La inmigración conlleva complejidad; todos estamos inmersos en esta complejidad porque el número de gente que busca otro lugar donde vivir va creciendo dramáticamente".

Es precisamente en el recibimiento donde el actor ve que se muestra "quiénes somos": "Aflora lo mejor y lo peor de nosotros. No solo pasa en España, que es nuestra puerta a Europa, sino en mi mismo país, que es atravesado, sufriendo peligros, por otros latinoamericanos". Por las políticas migratorias de Trump es por lo que América Latina "está volteando hacia Europa".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

territorio paradores

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos