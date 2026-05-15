Preguntan a Diego Luna por lo que ha dicho Ayuso en México y da la mejor respuesta de toda la polémica

El actor mexicano Diego Luna ha dado la respuesta del día al polémico viaje a México de Isabel Díaz Ayuso, a quien seguro no le va a gustar lo que ha dicho. En Cannes, donde estrenó su quinta película como director (Ceniza en la boca), concedió una entrevista a El País en la que fue preguntado por la gira mexicana de la presidenta madrileña, en la que alabó a Hernán Cortés y atacó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Su primera reacción fue oro puro: "Ay, híjole". Y le restó valor no porque no le importe todo lo que ha dicho Ayuso —que ha provocado choque y tensión con muchos ciudadanos mexicanos—, sino porque prefiere no perder tiempo en ese tipo de personas y en "mensajes de odio".

"Primero hago un esfuerzo por tratar de no escuchar estos mensajes de odio para no perder mi tiempo en ello", expresó en primera instancia. Prefiere ocuparse de las personas "de mente abierta, las que no permiten que la ignorancia y la sinrazón las muevas".

"Mucha frustración y enojo"

En ese tipo de posturas como las de la madrileña ha señalado que hay "mucha frustración y enojo [enfado] sin sentido". De hecho, defendió que si de verdad esas personas se preocuparan por quienes les rodean, su reacción sería distinta "ante la llegada de lo nuevo": "Insisto, en México también hay personas que me entristecen en su trato con los demás".

Por eso su nueva película "busca señalar esos pequeños gestos de rechazo que hemos normalizado", ya que aborda temas como la migración y el racismo.

"Por eso América Latina está volteando hacia Europa"

Preguntado por Donald Trump y por políticos españoles que desprecian al inmigrante, Luna se sinceró y expresó que "es una constante en todo el mundo, por desgracia": "La inmigración conlleva complejidad; todos estamos inmersos en esta complejidad porque el número de gente que busca otro lugar donde vivir va creciendo dramáticamente".

Es precisamente en el recibimiento donde el actor ve que se muestra "quiénes somos": "Aflora lo mejor y lo peor de nosotros. No solo pasa en España, que es nuestra puerta a Europa, sino en mi mismo país, que es atravesado, sufriendo peligros, por otros latinoamericanos". Por las políticas migratorias de Trump es por lo que América Latina "está volteando hacia Europa".