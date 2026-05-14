La respuesta en caliente de Marine Le Pen a Mbappé por lo que dice sobre la extrema derecha

Las últimas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé en Vanity Fair han agitado el avispero de Agrupación Nacional (RN) después de que reiterara su deseo de que la extrema derecha no llegue al poder en Francia y defendiera su condición de "ciudadano" por encima de la figura del "futbolista", y que por ello tiene derecho a expresar su opinión.

"Puedes ser futbolista, puedes ser una estrella internacional, pero, por encima de todo eso, eres un ciudadano. No estamos desconectados del mundo. No estamos desconectados de lo que ocurre en nuestro país", expresó en la citada entrevista.

Añadió que "la gente a veces piensa que, como tienes dinero, eres famoso, ese tipo de problemas no te afectan". Pero a Mbappé sí le afectan: "Sé lo que significan y qué tipo de consecuencias pueden tener para mi país cuando esa clase de personas toma el control".

"Dejó el PSG..."

Y remató: "Así que somos ciudadanos. Tenemos derecho a dar nuestra opinión como cualquier otro". Marine Le Pen se ha hecho eco de esas palabras tras ser preguntada en la radio francesa RTL: "Cuando dice que no vamos a ganar las elecciones, me tranquiliza".

La razón que ha dado es muy sencilla y responde a donde posiblemente más le pueda doler a Mbappé en lo que a lo deportivo se refiere: "Dejó el PSG para irse al Real Madrid diciendo que era para ganar la Champions League. Mientras tanto, el PSG ganó la Champions League". Y ha concluido insistiendo: "Cuando dice que no quiere que gane RN, que continúe, me parece bien".

Para Le Pen no es importante que el francés tome una postura. De hecho, ha defendido que no es relevante para movilizar la opinión pública a su favor y, molesta, ha rematado asegurando que "francamente, creo que quienes aman el fútbol son libres de decidir por quién votar sin dejarse influenciar por el señor Mbappé".

¿Qué dijo Mbappé la primera vez?

Fue antes de que arrancara la Eurocopa de 2024 (¡que ganó España!), momento en el que la extrema derecha amenazaba con llegar al poder en las elecciones de Francia, cuando la selección francesa alzó la voz. El éxito de RN fue para Mbappé algo "catastrófico" y advirtió de que "los extremos están llamando a las puertas del poder".

El más contundente fue Marcus Thuram, delantero francés, que instó a los ciudadanos a "luchar a diario" contra el auge del partido ultraderechista.