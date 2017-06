El emotivo homenaje de Évole a Carles Capdevila: "El director que no quiso ser hijoputa"

"Me han dicho que no era suficiente hijo de puta para ser director de un diario, pero prefiero ser ingenuo que cínico". La muerte este viernes del periodista Carles Capdevila, fundador y primer director del diario ARA, ha devuelto a la actualidad el emocionante texto que le dedicó —en las páginas de El Periódico y que titulaba El director que no quiso ser hijoputa— otro periodista, Jordi Évole, el pasado mes de febrero.

Gràcies Carles Capdevila per demostrar que aquest no és un ofici per cínics.

El director que no quiso ser hijoputa.https://t.co/4joYfR5bjR — Jordi Évole (@jordievole) 2 de junio de 2017

"Me cae de fábula", aseguraba Évole, quien cuenta que "el tío iba el otro día con un bolsito colgando. Era la medicina de la quimio que le está curando de un cáncer. Y te lo explica con una sonrisa en los labios que lo flipas".

Con frases de Capdevila como "dirigir un periódico es apasionante, lástima que el periódico tenga que salir cada día" o "algunos ya no saben ni para qué querían el poder porque hace tanto que lo ejercen que solo están ocupados en mantenerlo", Évole ensalzaba la figura de un profesional "capaz de verbalizar las miserias de un oficio que sin gente como él sería un caldo de cultivo perfecto para muchos hijos de puta".

"Mientras a Carles le iba amargando el ejercicio de su cargo como director, mientras iba aborreciendo a los poderes, mientras se desilusionaba visitando reservados, palcos VIP y filas cero, en paralelo, mucha gente le fue otorgando otro poder. El poder de animarles la vida con otro vídeo donde Capdevila explicaba su experiencia como padre de cuatro hijos", escribía Évole, recordando la faceta del periodista "en la defensa de la educación desde los medios".

