Ayuso dice que "la gente no quiere tener casas" por culpa del Gobierno y la reacción de Juan Luis Cano se comparte sin parar

El periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha reaccionado como muy pocos a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado este sábado en una entrevista en Telemadrid.

Con motivo del Dos de Mayo, la dirigente madrileña ha charlado con la cadena pública autonómica y no ha dudado en cargar duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación de la vivienda.

Ayuso ha reiterado que, en la trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo a Koldo, Ábalos y Cerdán, que "si la trama es delictiva o no, lo decidirán los jueces". "Pero que el 'uno' es Sánchez, como que yo soy la 'uno' de la Comunidad. Si tu 'dos' o tu 'tres' y todo tu entorno están involucrados, tú no puedes tener más responsabilidad, porque has llegado al poder con ellos, gracias a lo que ellos han hecho", ha criticado.

"Tenían la casa de la playa, la suya o la del pueblo"

Lejos de hablar de Madrid, la presidenta autonómica aprovechó su entrevista para asegurar que Sánchez ha "perdido el rumbo" y el "sentido democrático". Pero tampoco ha dudado en echarle en cara lo que pasa con la vivienda, pese a que la competencia es autonómica.

Ayuso no ha dudado en señalar directamente a Sánchez, explicando que el líder del Ejecutivo central tiene "la cara de cemento armado" y que "no ha han hecho nada en los últimos ocho años".

"Han hundido, ahora mismo, la propiedad. La gente no quiere tener casas. Antes, los españoles tenían, a lo mejor, la de la playa, la suya o la del pueblo. Servía muchas veces para ponerla en alquiler a su vez, según las necesidades de cada familia, que son libres y es su casa", ha señalado.

"Y ahora la gente se las quita de encima. La gente no quiere tener problemas. Y entonces, sino, van a pisos turísticos, van cambiando el mercado y el Gobierno va por detrás persiguiéndoles. El Gobierno no propone en positivo. No aumenta la oferta como estamos haciendo los demás", ha sentenciado.

La reacción de Juan Luis Cano

Al ver estas palabras, que están siendo muy comentadas en redes sociales, Juan Luis Cano no ha dudado en abrir la red social X y alzar la voz contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"¡Madre mía! ¿Pero cómo hay tanta gente que le compra a esta señora el discurso! Toda ella es un peligroso y oscuro disparate", ha sentenciado el escritor, en un tuit que suma más de 1.000 me gusta.