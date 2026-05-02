El alegato de un estadounidense sobre lo que hace que la comida española "sepa mejor": dice mucho de España

El creador de contenido gastronómico estadounidense Mark Wiens reservó en un restaurante español para comer platos típicos del país. Su acompañante, que ya tiene algo más de experiencia, ha hecho un alegato sobre la gastronomía española que va mucho más allá "de la comida".

"¿Qué tanto amas la comida y la cultura española?", ha preguntado uno de los comensales al otro, quien ha tenido clara su respuesta desde el principio y ha sido tajante: "Está todo mezclado, ¿sabes? Cuando uno consume comida española, tal y como hemos visto hasta ahora, no se trata solamente de comida".

"Se trata de la gente, se trata del ritual, se trata, en cierto modo, de las reglas no escritas", ha defendido. Ha puesto de ejemplo a un extranjero que puede entrar en un bar de tapas y asustarse al no entender cómo funciona: "Y es normal porque no lo conoces del todo".

"Hace que la comida sepa mejor"

Y ha añadido que "cuando uno se lanza [a la gastronomía española] siente como si fuera a ahogarse, pero una vez conoces las reglas, déjate llevar". Para el hombre británico ha sido "estimulante". Que todo esté mezclado, como la historia de los restaurantes, la comida, la propia gente le encanta: "Es como una gran red y eso es lo que hace que no sea solo la comida, lo que hace que la comida sepa mejor".

Las reacciones de los españoles han sido inmediatas, como la de un usuario que defiende que "lo que comes y cómo lo comes es lo que marca la diferencia; disfrutar del hecho y hacerlo social nos da felicidad y eso alarga la vida". El usuario @Camionera ha respondido también: "Cuando somos los más longevos del mundo, algo tiene que ver nuestra alimentación, nuestro clima y nuestra cultura. Algo tendríamos que exportar al resto del mundo por esa forma de vida tan saludable".