La Policía avisa de la técnica de la siembra para robar cuando vas al cajero a sacar dinero: en tres segundos te puede desaparecer todo

Los avisos de las autoridades a la hora de tomar todas las precauciones posibles al ir a sacar dinero al cajero son constantes, tal y como se pueden ver en los diferentes canales oficiales tanto de la Policía Nacional como las de las municipales, Guardia Civil, etc.

La última ha sido el de la Policía Nacional, que ha publicado un tuit avisando de la técnica conocida como la siembra que siguen los ladrones para robar a personas que van solas a sacar dinero.

"Si una persona se acerca y te indica que se te ha caído algo… ¿qué harías? ¿Te agacharías a recogerlo? Podría tratarse de la siembra, una modalidad de robo en la que aprovechan que estés solo, que confíes en alguien que parece querer ayudarte y que estés concentrado en una tarea. Para evitar convertirte en víctima, atento a este vídeo", avisa una agente.

Junto a ese tuit la Policía Nacional ha contado en un vídeo cómo es el proceso de esta técnica: "¿Qué harías si estás en un cajero y pasa esto? Una persona se acerca a ti y te indica que se te ha caído, por ejemplo, unas llaves. ¿Te agacharías a recogerlas? Si es así, atento".

Esto es la siembra

La siembra consiste en que "mientras estás concentrado en el cajero automático, no te has dado cuenta, pero una persona se ha situado demasiado cerca de ti". "Esta disimulará hablando por teléfono, por ejemplo, pero lo que pretende es ver y memorizar tu número PIN", ha proseguido explicando.

En ese momento entrará en escena un segundo delincuente, que dejará cerca de ti unas llaves, monedas o algo que le sirva de excusa para llamar tu atención. "Si te giras a recogerlas, el primer delincuente rápidamente cogerá todo lo que hayas dejado descuidado en el cajero y huirá del lugar", ha sentenciado.

Lo ha dejado claro en pocas palabras y ha dado consejos: "Tres segundos son suficientes, por eso es muy importante que cuando te aproximes a un cajero, compruebes primero el entorno y las personas que haya en él".

"Cuando teclees tu PIN, coloca la mano para evitar que vean qué número marcas. Y si alguien te interrumpe, ignóralo, finaliza la operación y hasta que no recuperes tu tarjeta y tu dinero, no te distraigas", ha concluido.