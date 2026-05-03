Preguntan a Rosalía cómo le ha ido en 'Euphoria' y le dedica estas palabras a Zendaya

El debut de Rosalía como actriz en la popular serie juvenil Euphoria ha sorprendido a muchos de sus más acérrimos fans. También a ella. En una entrevista para el diario 'El País', la artista catalana, que se estrena precisamente como imagen del nuevo perfume, Euphoria, de Calvin Klein, ha hablado sobre su aparición en la serie, en cómo se ha sentido, pero sobre todo, cómo ha sido trabajar con su compañera de reparto, Zendaya.

"Es una forma de expresión muy diferente, la de actuar, pero a la vez muy conectada con mi trabajo, que al final es hablar desde las emociones", explica la cantante, de 33 años, al ser preguntada por cómo le ha ido durante el rodaje de la serie, que estrenó su tercera temporada este pasado abril.

De esta forma, Rosalía se autodefine como "muy fan" de la serie. "Tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado, que no he visto nada aún. Me fío mucho de Sam [Levinson] y me he puesto completamente al servicio de su visión", asegura durante la conversación, que tuvo lugar antes del estreno final.

Asimismo, asegura haber aprendido "mucho" del cast y "de ver a mi amiga Alexa Demie actuando". Eso sí, una especial mención para su compañera Zendaya: "Fue increíble". "Ha sido francamente inspirador", culmina.

El papel de Rosalía en el guion es el de Magick, una stripper de club Silver Slipper, donde comienza a trabajar Rue, el personaje de Zendaya, en esta nueva tanda de episodios. Esta semana pasada, la catalana aprovechó el boom del estreno para compartir como fue el proceso de casting y la emoción que vivió cuando se enteró que podría trabajar en la serie.

"!Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas", ha empezado diciendo en su post junto a varias imágenes de ella visiblemente emocionada con los ojos empañados en lágrimas. Una publicación que ha alcanzado los 2.400 millones de Me Gusta.

La cantante también añadió varias instantáneas del atrezzo y rodaje de la serie, así como del proceso de caracterización de su personaje, que lleva todo el tiempo un peculiar collarín. Pero lo que más ha impactado entre sus seguidores son las consecuencias de aprenderse "en menos de 48 horas" una coreografía de pole dance a cargo del bailarín Ryan Heffington.

"Recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps", ha señalado la catalana mostrando una fotografía de los hematomas provocados por el ensayo de esta coreografía. "Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí. Eternamente agradecida", culminó Rosalía.