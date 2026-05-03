Shakira, la reina latina arrasa en Copacabana

Lady Gaga y Madonna lo hicieron antes: congregar a dos millones de personas en la playa de Copacabana (Brasil) para disfrutar de un concierto gratuito. Pues Shakira ha superado a las dos divas del pop y ha logrado reunir a más de 3 millones de seguidores y se ha encumbrado como la artista latinoamericana más importante de todos los tiempos.

La Loba llevó su show Las Mujeres Ya No Lloran a Brasil y diseñó un show único lleno de sorpresas. Compartió escenario con leyendas de la canción brasileira, iconos globales como Caetano Veloso, su hermana Maria Bethania o Irene Sangalo. No faltó Anitta, que recibió a Shakira en su casa para estrenar juntas en directo su nuevo éxito Chocka Chocka.

El repertorio del concierto, además, incluyó todos sus grandes éxitos, como ‘Hips Don’t Lie, La Tortura y Antología, pero también sorprendió recuperando su colaboración con Rihanna Can’t Remember To Forget You o su reciente éxito Zoo, la canción original de Zootrópolis.

Shakira ha firmado una actuación de leyenda, que se enmarca en el tour como Las Mujeres Ya No Lloran, que atraviesa toda su trayectoria y evidencia su influencia y relevancia como icono total de la cultura latinoamericana. Shakira llega a donde no ha llegado nadie que hable español y supera, con su concierto de Copacabana, a leyendas como Rod Stewart que, hasta ayer, ostentaba el récord del concierto más grande de la historia.

Tras girar por los estadios más grandes del continente americano, desde Nueva York a Santiago de Chile, reuniendo a más de 1,2 millones de personas solo en sus shows en CDMX; conquistar Oriente Medio y Asia con los conciertos más grandes del territorio y anunciar una histórica residencia europea en Madrid, donde dará 11 conciertos en un recinto, estadio y show diseñados específicamente para ella; Shakira tiene todavía muchas batallas que ganar. La de Copacabana ha sido un hito más en una carrera más grande que la vida. La Loba siempre tiene hambre.