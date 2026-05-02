Un periodista le pregunta a Feijóo por lo de Vito Quiles con Begoña Gómez y sus palabras no pasan desapercibidas: "Ese compañero suyo..."

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha atendido a los medios de comunicación antes de que comenzaran los actos de este 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Una pregunta inevitable era, por supuesto, cuál es su opinión después de que trascendiera que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, denunciará al agitador Vito Quiles tras una trifulca en un restaurante.

Feijóo no es el primer nombre del PP que se pone de lado ante Quiles. Apenas unas horas después de que trascendiera el suceso, el secretario general popular, Miguel Tellado, aseguró que no participaría de "campañas de victimización de nadie". "Creo que el agredido es el periodista", zanjó.

En términos similares se ha referido el líder popular a preguntas de este periodista, y delante de otros compañeros del sector. Precisamente ha empleado ese término para referirse al agitador. "Sobre el incidente de un compañero suyo con las personas que estaban con la mujer del presidente del Gobierno, creo que hay que esclarecer los hechos, qué ha pasado".

De esta forma Feijóo trata de marcar distancia con las actuaciones de Quiles, si bien le reconoce como periodista para sorpresa del gremio, que estos días viene reivindicando que lo que hace el agitador dista mucho de lo que es el periodismo. Feijóo, por su parte, ha recordado que sus compañeros de partido ya sufrieron "actitudes similares antaño", refiriéndose a que parece que se ha tenido "algún tipo de actitud violenta".

Precisamente que haya existido ese "algún tipo de actitud violenta" es "lo importante" para el popular. "Ese tipo de actitudes creo que no deben ser compartidas por la sociedad española". "He leído que tanto la mujer del presidente como el periodista han presentado sendas denuncias", ha insistido, al tiempo que ha remachado que "existieran actitudes similares antaño hacia cargos de mi partido no significa que yo esté de acuerdo".

Feijóo sobre el último insulto de Abascal a Sánchez: "Se debe expresar el autor de esas expresiones"

Alberto Núñez Feijóo también ha sido preguntado por su impresión después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, llamara "chulo putas" al presidente del Gobierno. "Sobre las expresiones de un político se debe expresar el autor de las mismas. Yo no comparto ese tipo de calificativos por muchas provocaciones que vengan del presidente del Gobierno y de hombres de su entorno".

A ese respecto, Feijóo ha señalado al ministro de Transportes, Óscar Puente: "Son constantes las descalificaciones que recibimos los miembros de la oposición. Si se quiere comprobar basta ver algunos tuits del ministro Puente hacia mi persona. Ese tipo de confrontación interesa al Gobierno, a mí no".

Feijóo está participando en los actos conmemorativos del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. Ha asegurado que su presencia es para "testimoniar el compromiso para acompañar a la Comunidad de Madrid para trabajar juntos" en el diseño de una política de infraestructuras y transporte público, ordenar flujos migratorios, velar por la inmigración regular y "mandar un mensaje de que a España se viene a aportar y a trabajar".