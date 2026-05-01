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Japón marca las normas: obligará a los turistas a pagar el triple por salir del país con la 'sayonara tax' desde julio para frenar el turismo masivo
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Japón marca las normas: obligará a los turistas a pagar el triple por salir del país con la 'sayonara tax' desde julio para frenar el turismo masivo

Muchos ven esta medida como una solución elitista.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de Tokio.GETTY

El turismo masivo ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en un problema urgente en muchos destinos del mundo. Con ciudades desbordadas y enclaves naturales al límite de su capacidad, cada vez más gobiernos buscan fórmulas para contener el impacto sin renunciar a los beneficios económicos.

En ese escenario, Japón, uno de los países que más turismo recibe del mundo, ha decidido dar un paso más allá: endurecer su conocida "sayonara tax" y triplicar el coste que pagan los turistas al abandonar el país.

La medida, que entrará en vigor a partir de julio, se suma a una tendencia global en la que, a la hora de viajar, ya no se deben tener en cuenta sólo billetes y hoteles, sino también tasas, restricciones y nuevos límites que plantean una cuestión polémica: ¿Es el precio la única forma de poner freno a la saturación?

De tasa simbólica a intento de contención

La tasa no es una cosa nueva, ya que Japón introdujo en 2019 un impuesto de salida de 1.000 yenes (alrededor de seis euros), una cantidad que pasaba casi desapercibida para la mayoría de viajeros porque se incluía directamente en el precio del billete de avión.

Sin embargo, ahora el país asiático ha anunciado que triplicará esa cifra, buscando con esto un intento de responder al crecimiento acelerado del turismo internacional en los últimos años.

Aunque pueda parecer una medida menor, el gesto es significativo: el Gobierno japonés reconoce así que la presión turística empieza a ser difícil de gestionar en destinos especialmente sensibles como Kioto o Tokio, donde los residentes llevan tiempo denunciando saturación, colapso del transporte público y pérdida de calidad de vida.

A diferencia de otras restricciones más visibles, como limitar accesos o cerrar espacios, este tipo de tasa actúa de forma indirecta: no prohíbe viajar, pero sí encarece la experiencia.

¿Una solución que elitiza el problema?

El caso de Japón no es una excepción. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), los aeropuertos de todo el mundo recaudaron más de 60.000 millones de dólares en tasas similares durante 2024. En muchos casos, los viajeros ni siquiera son conscientes de que las están pagando.

Países como Reino Unido, México o Estados Unidos aplican cargos que varían según la distancia del vuelo o el aeropuerto, mientras que otros destinos han optado por fórmulas más visibles, como tasas turísticas por pernoctación o pagos para acceder a determinados espacios.

El debate está servido. Para algunos expertos, estas tasas son necesarias para compensar el impacto del turismo en infraestructuras y servicios públicos. Para otros, son impuestos "regresivos" que elitizan el turismo y penalizan al viajero sin resolver el problema de fondo.

El dilema del turismo del futuro

La gran incógnita es si medidas como la "sayonara tax" realmente sirven para reducir la masificación o si se limitan a generar ingresos adicionales. La experiencia en otros destinos sugiere que el impacto en el volumen de turistas suele ser limitado: quien quiere viajar, lo hace igualmente.

Sin embargo, los defensores de este tipo de medidas también sostienen que estas reglas contribuyen a cambiar el discurso: Viajar deja de ser una actividad completamente libre de consecuencias y empieza a percibirse como un acto con coste social y ambiental.

Mientras algunos países, como Suecia, han optado por eliminar ciertos impuestos para fomentar alternativas más sostenibles como el tren, otros, como Japón, apuestan por reforzar las tasas como mecanismo de control.

Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿Queremos limitar el turismo o simplemente gestionarlo mejor? Porque al final, el reto no está solo en cuánto pagan los turistas al irse, sino en cómo conviven con los destinos cuando están.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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