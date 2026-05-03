Una conocida revista de EEUU define a Sánchez de una forma que va a sentar como un jarro de agua fría en Génova

La conocida revista estadounidense Jacobin ha publicado un artículo sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ha analizado el peso internacional que ha ganado tras su postura contraria a "los desastres de la política exterior" de Donald Trump.

En la noticia, escrita por Eoghan Gilmartin, han asegurado que "En los últimos dos meses, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha acaparado la atención internacional como el crítico europeo más destacado de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán".

Después de hacer un repaso al impactó internacional que ha protagonizado en diferentes medios, han explicado que es "fácil entender por qué" le han llegado a llamar como 'un superhéroe progresista para muchos en la izquierda global'.

"Mientras otros líderes europeos se mostraban reacios a oponerse abiertamente a la agresión militar de Washington, la contundente retórica de Sánchez caló hondo entre los progresistas de todo el mundo", han expuesto.

"Su desafío no se limitó a las palabras"

Desde la conocida revista estadounidense han señalado que, desde el inicio de la guerra, el Gobierno de Sánchez "se negó a que Estados Unidos utilizara las bases aéreas gestionadas conjuntamente en territorio español, lo que llevó al presidente Donald Trump a amenazar a España con un embargo comercial en represalia".

Consideran que "su desafío no se limitó al as palabras" y que, además, "retiró definitivamente a su embajador en Israel" y "cerró el espacio aéreo español a todas las aeronaves militares estadounidenses implicadas en el bombardeo".

"Además de esta dimensión interna, su postura sobre Irán también responde a un cálculo diplomático más amplio sobre la posibilidad de renegociar el lugar de España en un orden internacional en rápida transformación", han añadido.

En el artículo, hablan de que este impulso se produce en un momento de "reorientación" hacia "una mayor colaboración con China, así como con otros actores del Sur Global, con Sánchez insistiendo en que la Unión Europea debe diversificar sus alianzas ante unos Estados Unidos en declive y cada vez más agresivos".

El impacto en España

También han puesto la lupa en lo que está pasando en España. Y aunque reconocen que su proyección internacional ha crecido, advierten de que las próximas elecciones generales de 2027 no van por el mismo camino.

Explican que Sánchez también "se enfrenta a unas probables elecciones generales en los próximos doce meses, en las que apuesta a que su creciente proyección internacional le permitirá movilizar a gran parte del antiguo electorado de Podemos y consolidar la renovada hegemonía del PSOE sobre el voto de la izquierda radical".

Pero avisan de que, "a pesar de que los números de su partido han mejorado desde el inicio de la guerra con Irán, la mayoría de las encuestas siguen situando al bloque de derechas en camino de obtener la mayoría absoluta, aunque por un margen cada vez menor".

"En este contexto, las elecciones generales podrían coincidir con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos o, más probablemente, con las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, para así reforzar la perspectiva internacional que prefiere Sánchez", han añadido.

El artículo lo han terminado, recogiendo el principal mensaje de la cumbre progresista de Barcelona: "La ola de extrema derecha se está desmoronando bajo el peso de los desastres de la política exterior de Trump". "La candidatura a la reelección de la figura más destacada del centroizquierda europeo será una prueba crucial para esa tesis", han sentenciado.