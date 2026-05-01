Un catedrático de Psicología, sobre el insomnio masivo en España: "El CEO de Netflix dijo abiertamente que su mayor enemigo es el sueño"

Los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología son claros: el 54% de los adultos españoles duerme menos horas de las recomendadas. A la par, florece una industria que pone de moda los fármacos y los complementos nutricionales, los hoteles que venden experiencias de descanso, los colchones inteligentes o las aplicaciones móviles para evaluar el descanso.

El psicólogo y catedrático de psicología Alfredo Rodríguez Muñoz reivindica en su nuevo libro Dormir para Vivir precisamente la importancia del sueño y el descanso. Él lo compara con "un motor que funcione sin apagarlo jamás": "Puede hacerlo un tiempo pero acabará fallando".

De esta forma, acusa a las grandes corporaciones de hacer negocio con el sueño: "La idea es que yo te quito el sueño y luego te vendo la almohada. Lo que pasa es que todo esto no son soluciones, solo son parches".

"Vivimos, en general, a un ritmo muy acelerado, en la época de la hiperconexión y la hiperdisponibilidad", explica el experto en declaraciones al diario El País. "Lo último que hacemos cada día es ver el móvil y lo primero que hacemos cada mañana, también. La tecnología, desde luego, es un factor adicional que ha colonizado la noche y el tiempo de descanso", lamenta.

El negocio de las empresas tecnológicas

Al ser preguntado por cómo las grandes empresas tecnológicas aprovechan el insomnio como un negocio lo tiene claro: "El CEO de Netflix dijo abiertamente que su mayor enemigo es el sueño". "Ellos entienden que en esta economía de la atención en la que vivimos, cuanto más tiempo estemos conectados, haciendo scroll en sus aplicaciones o viendo una serie, mejor para su negocio". Aun así, asegura que "muchas empresas están cambiado esta lógica", con programas corporativos.

Asimismo, Rodríguez habla de la ilusión "muy convicente" de productividad, que cuanto menos dormimos más productivos somos. "Yo creo que hay mucha gente autoengañándose con esa ilusión", dice. Cuando uno se priva del sueño, el experto insiste en que "sube el cortisol, tienes más alerta y eso da la sensación a algunas personas de que están rindiendo más, pero la realidad es que no están rindiendo mejor".

"Los estudios de laboratorio indican claramente que cuando estás privado del sueño cometes más errores y que tu foco, y tu capacidad ejecutiva son peores", incide.

Los costes

Rodríguez apunta, en su entrevista con El País, a que nos enfrentamos a muchos costes. "No quiero ser muy alarmista, pero es verdad que podemos convivir durante un tiempo con la sensación de que nos arrastra un poco el día, de que llegamos al final del día sin energía, pero eso no es sostenible en el tiempo".

El experto asegura a que la Ciencia apunta a "muchas consecuencias", desde físicas a psicológicas e incluso también sociales y morales. "Se ve, por ejemplo, en el ámbito laboral, que la gente que duerme mal evalúa su entorno peor y por lo tanto, cualquier vivencia que ocurra ese día la va a evaluar de manera más negativa, lo que va a hacer que esté más estresado y que a la vez duerma peor", explica. "Es un círculo vicioso. Ver el sueño como un espacio diario que debe ser sagrado", culmina.