Condenan al chaval del "pim, pam, toma Lacasitos" por agredir a dos guardias civiles en un control

Un juzgado valenciano ha condenado a una multa de 1.620 euros a Ares, el joven de la localidad valenciana de Chelva que se hizo famoso en el programa Callejeros de Cuatro por mofarse de la Guardia Civil en un control de alcoholemia con su "pim pam, toma Lacasitos" o su "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley" —según informa La Verdad—.

Al joven se le condena a pagar 1.020 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otros 540 euros por tres delitos leves de lesiones a dos agentes.

El incidente juzgado este lunes se produjo en agosto de 2015, cuando Ares se resistió con violencia a un control de alcoholemia junto a un amigo, que era quien conducía borracho. En esta ocasión no era Ares quien conducía ebrio, sino un amigo. Pero tras ser parados por la Benemérita en un control en la carretera N-332, ambos se enfrentaron a los agentes, a quienes agredieron e insultaron.

Ares, quien también dio positivo en la prueba de alcoholemia, se ha limitado a reconocer los hechos en los juzgados.

CONDUCIR EN ZIG ZAG

Éste no es, ni de lejos, el único problema que ha tenido Ares con la Benemérita. En 2011, Las Provincias informaba de que Ares fue sorprendido conduciendo en zig-zag por la A3.

El infractor, quien llegó a identificarse como "el de los Lacasitos", perdió entonces todos los puntos por conducir borracho y por conducción negligente.

"Me pararon porque me tenían que parar. Y di positivo", admitió entonces el joven en Las Provincias, antes de sincerarse: "Mira, ya no me acuerdo ni de las barbaridades que hice".

El joven, quien se convirtió en un auténtico fenómeno viral en internet tras su aparición en Callejeros —tuvo hasta representante— se dedicó a hacer bolos por discotecas repartiendo Lacasitos y camisetas.