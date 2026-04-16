PP y Vox llegan a un acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura: habrá una vicepresidencia y dos consejerías para Vox

"Teníamos un único objetivo, conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría". María Guardiola será presidenta de la Junta de Extremadura tras el pacto sellado entre PP y Vox para investir a la aún presidenta en funciones y ganadora de las recientes elecciones anticipadas.

El pacto, presentado por la propia Guardiola, cuenta con 61 puntos y 74 medidas y garantiza una vicepresidencia y dos consejerías para Vox en el ejecutivo que volverá a liderar la baronesa popular. Óscar Fernández Calle, líder regional de Vox, será el vicepresidente y consejero de Familia, Desregulación y Servicios Sociales. La otra 'cartera' en manos de la ultraderecha será la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural".

El pacto, no solo de investidura, se plantea como un acuerdo de legislatura en coalición, según han anunciado las dos formaciones, que llevaban meses de tira y afloja desde los comicios de diciembre. En marzo se celebró, incluso, un primer debate de investidura, fallido, por la decisión de Vox de votar en contra de Guardiola, lo que activó la 'cuenta atrás' parlamentaria, que acababa el 4 de mayo.

Ella misma ha contactado con el presidente de la Asamblea regional para plantear la convocatoria de un pleno de investidura a celebrar "entre martes y miércoles". "Si todo va bien", la toma de posesión sería "inmediata", con el deseo de Guardiola de que se produzca "el viernes que viene".

La investidura que se da por hecha para el miércoles 22 será la segunda de María Guardiola, que ya fue elegida presidenta regional en 2023, entonces también con el apoyo de Vox pero en un contexto radicalmente distinto.

Guardiola, que no ganó aquellos comicios —la victoria en votos fue para el PSOE de Fernández Vara, aunque con empate a escaños—, pasó semanas rechazando un potencial apoyo de Vox. Pero pasó el tiempo y el discurso fue cambiando hasta una asunción total, previo toque de la dirección nacional del PP. Así, la política nacida en Cáceres logró salir elegida en segunda votación el 14 de julio de 2023.

El PP habla de la "total autonomía" de Guardiola y va "a por la siguiente": Aragón

El punto clave para esta fumata blanca extremeña se alcanzó el pasado viernes en Mérida. En la capital autonómica, PP y Vox celebraron un encuentro de casi seis horas del que salió el borrador de una hoja de ruta común que terminaron de pulir estos últimos días, como apuntan fuentes de Génova a este medio.

Este jueves se han cerrado "los últimos flecos", añaden, recalcando que "la presidenta Guardiola ha contado con total autonomía" para negociar la configuración de su Gobierno, puesto que la dirección nacional del PP nunca entró "ni en el número de cargos ni en el nombre de los que los ocuparían".

"Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente", añaden desde Génova, con el anuncio de que "en los últimos días hemos avanzado de manera significativa en las negociaciones en Aragón".

El PSOE, que estrena el sorprendente liderazgo regional de Álvaro Sánchez Cotrina, defiende que los repetidos desencuentros previos entre derecha y ultraderecha "evidentemente era un problema de sillones" y que "una vez repartidos, han dado luz verde".

Para Ferraz, se trata de un Gobierno "decidido desde Madrid; ese es el autonomismo del PP, un partido abrazado a la ultraderecha, que quiere desmontar el sistema autonómico que ellos mismos dicen defender"