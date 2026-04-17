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El alto el fuego entre Israel y Líbano salta por los aires en cuestión de horas: denuncias de ataques y una tregua que ya nace en duda
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El alto el fuego entre Israel y Líbano salta por los aires en cuestión de horas: denuncias de ataques y una tregua que ya nace en duda

Mientras Trump habla de una "pequeña intervención" en Irán que "está por terminar", la violencia reaparece en la frontera y pone en cuestión la paz anunciada.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Escombros de un edificio tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, en Tiro (Líbano), el 24 de marzo de 2026.
Escombros de un edificio tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, en Tiro (Líbano), el 24 de marzo de 2026.REUTERS

El alto el fuego apenas ha comenzado y ya está en entredicho. Así está siendo un poco esta guerra. Es el día a día. Lamentablemente. 

La tregua de diez días entre Israel y Líbano, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrancado entre denuncias de ataques, explosiones en Beirut y alertas en el norte de Israel. Todo ello mientras el propio Trump insiste, una vez más, en que la guerra en la región está cerca de terminar.

Denuncias de ataques en plena tregua

El Ejército libanés fue el primero en señalar lo ocurrido. Horas después de la entrada en vigor del alto el fuego, denunció "varios ataques israelíes" y bombardeos intermitentes en el sur del país, calificándolos directamente como "violaciones del acuerdo".

La advertencia fue clara: pidieron a la población que no regresara a sus casas en las zonas afectadas. Por ahora, Israel no ha confirmado ni desmentido estos ataques.

Alarmas y tensión al otro lado

La calma tampoco llegó a Israel. Apenas una hora después del inicio de la tregua, las sirenas volvieron a sonar en el norte del país por un posible ataque procedente del Líbano. Aunque Hizbulá no ha reivindicado ninguna acción, el episodio refleja hasta qué punto la situación sigue siendo volátil.

Un alto el fuego que, en la práctica, empieza con ruido.

Celebraciones que suenan a guerra

En Beirut, la escena fue tan simbólica como inquietante. La entrada en vigor del acuerdo se celebró con disparos al aire y ráfagas que resonaron en distintos puntos de la capital, especialmente en el Dahye, bastión de Hizbulá.

Una celebración que, paradójicamente, recordaba demasiado a la guerra.

Trump insiste: "Está por terminar"

En paralelo, Trump volvió a marcar el relato desde Washington. Durante un acto en Las Vegas, el presidente estadounidense definió la guerra con Irán como una "pequeña intervención" y aseguró que "debería terminar bastante pronto". No es la primera ni la segunda vez que lo dice.

Desde el inicio del conflicto, el mandatario ha repetido en varias ocasiones que el final está cerca, defendiendo además que la ofensiva era necesaria para evitar que Teherán desarrollara armas nucleares.

Un mensaje que contrasta con lo que ocurre sobre el terreno.

Una tregua sin todos en la mesa

El alto el fuego entre Israel y Líbano nace, además, con una debilidad evidente: la ausencia de Hizbulá en las negociaciones. El grupo chií, protagonista de miles de ataques desde 2023, no ha participado en el acuerdo, lo que complica cualquier intento de consolidar una paz real.

Desde entonces, el intercambio de ataques entre ambas partes ha superado las 10.000 acciones militares.

Más de 2.000 muertos y una región al límite

La tregua llega tras seis semanas de ofensiva israelí que han dejado más de 2.100 muertos en Líbano, incluidos 172 niños, y más de 7.000 heridos. A esto se suma más de un millón de desplazados.

Un contexto que explica la urgencia del acuerdo… y también lo frágil que resulta.

Una paz en el alambre

Sobre el papel, el alto el fuego ya está en vigor. En la práctica, ha empezado con denuncias, explosiones y una tensión que no desaparece. Y mientras tanto, Trump insiste en que todo está a punto de terminar.

Pero sobre el terreno, la sensación es otra. Que la tregua no solo pende de un hilo, sino que podría haberse empezado a romper desde el primer minuto. En esas estamos.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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