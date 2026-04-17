Pedro Sánchez aparece por sorpresa en el aniversario de ‘El Intermedio’ y deja una de las frases del año

Nadie lo esperaba y, precisamente por eso, fue uno de los momentos más comentados de la noche. El especial por los 20 años de El Intermedio en La Sexta dejó un desfile de políticos y caras conocidas, pero hubo una intervención que descolocó incluso a El Gran Wyoming.

La del propio presidente del Gobierno.

Una aparición inesperada… y muy medida

En medio del programa, cuando el equipo repasaba dos décadas de sátira política y compromiso social, Andrea Ropero anunció un mensaje "muy especial". Lo que vino después fue un vídeo grabado de Pedro Sánchez entrando en escena con el tono que mejor domina en estos casos: mezcla de humor, guiño televisivo y cálculo político.

El presidente apareció luciendo los mismos tirantes que Wyoming, en un gesto claramente diseñado para jugar con la estética del programa y romper la distancia institucional. "Aquí el que marca tendencia eres tú y, como ves, yo te sigo", soltó, en una intervención que parecía más pensada para redes sociales que para un discurso político al uso.

El comentario sobre sus gafas… y el guiño a TikTok

Sánchez no perdió la oportunidad de reírse de sí mismo y del ruido mediático reciente. Hizo referencia al revuelo generado por las gafas inteligentes que ha llevado durante su viaje a China, un detalle que el propio programa había comentado minutos antes.

"Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas", dijo con ironía, antes de añadir otro guiño directo a la cultura digital: "Tengo otras de otro modelo, pero no las voy a enseñar ahora. Esto para un vídeo de TikTok".

Un comentario aparentemente ligero, pero muy consciente del terreno en el que se mueve hoy la política.

El dardo final que lo cambia todo

Pero lo que realmente convirtió la intervención en viral no fue el humor ni los tirantes. Fue la frase final.

"A este ritmo, celebramos juntos los 25 años de El Intermedio. Tú en la tele y yo en la Moncloa".

Un cierre que mezcla broma y mensaje político, y que no pasó desapercibido ni en plató ni fuera de él. Porque, más allá del tono distendido, deja entrever una intención clara: proyectarse en el tiempo.

Reacciones en plató (y fuera de él)

El comentario provocó aplausos entre los políticos presentes en el especial, entre ellos Óscar Puente y Gabriel Rufián, y también la reacción inmediata de Wyoming, que no dejó pasar la oportunidad.

"Quien no hace propaganda… cómo aprovecha", ironizó el presentador, fiel al tono crítico del programa.

En redes, mientras tanto, la escena empezó a circular rápidamente. No tanto por la felicitación institucional, sino por ese equilibrio cada vez más frecuente entre política, espectáculo y viralidad.

Porque, al final, lo que parecía un simple mensaje de aniversario acabó siendo otra cosa: una aparición milimetrada, con estética televisiva, lenguaje de TikTok y un titular final pensado para quedarse.

Y lo consiguió.