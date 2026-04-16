Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, augura lo que podría pasar con Trump e Irán "en pocos días"

El presidente de EEUU, Donald Trump, tras desembarcar del Air Force One, a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 12 de abril de 2026.

El físico y exsecretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Javier Solana ha dado su perspectiva sobre la guerra en Irán, que comenzó tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre el país hace más de un mes, y hace un augurio sobre el transcurso del conflicto, centrándose especialmente en la figura de Donald Trump.

"Yo trato de ser objetivo. Yo creo que el presidente Trump está tratando con todas sus fuerzas de cómo salirse de este embrollo", ha comentado Solana en una entrevista con Ana Pastor en El Objetivo de La Sexta. El mandatario estadounidense estaría en un "lío muy grande y quiere salir".

Lo que ha estado haciendo hasta ahora es, para el exsecretario general, "bastante incongruente". Ha recordado que hace unas semanas los europeos que estaban "peleando" con Trump por no querer abrir el estrecho de Ormuz: "Y hoy el que cierra el estrecho es él mismo. Vea usted la situación".

El augurio de Javier Solana

Solana sí que cree que se van a "sentar en la mesa" otra vez y va a haber una "negociación" sobre "un tiempo que Irán reconocerá que no va a enriquecer uranio durante X años. Y la pelea está ahora mismo en cuánto es la X, si 20 años o 5 años".

De hecho, ha recordado el momento en el que él negoció lo mismo. "El acuerdo primero, en el que yo estuve, está volviendo a ser una realidad. Trump se salió de ese acuerdo porque le parecía indigno... Pues ahora está trabajando en una situación que poco más o menos sería el llegar a un acuerdo", ha contado.

Y ha concluido: "Irán no quiere reconocer que no tiene derecho a enriquecer. Y la idea es: ¿Qué tiempo se van a dar para que el compromiso de Irán de no enriquecer?".

Alto el fuego entre Israel y Líbano

Por otro lado, Donald Trump ha anunciado este jueves un alto el fuego que comenzará en las próximas horas entre el Líbano e Israel y que durará al menos diez días. "He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y está la décima, así que manos a la obra", ha expresado.