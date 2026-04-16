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Feijóo apuesta por una "batalla total" contra el Gobierno por la regularización, aunque algunos avisan: "Hay que medir bien"
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Feijóo apuesta por una "batalla total" contra el Gobierno por la regularización, aunque algunos avisan: "Hay que medir bien"

Sectores del PP están preocupados por la brecha que puede abrirse con la Iglesia por este tema, más aún con la visita del papa a la vuelta de la esquina.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos

La regularización extraordinaria para personas migrantes que ha iniciado este jueves el Gobierno está marcando la actualidad política. Y también el debate interno en el Partido Popular, algo de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión en El HuffPost.

Feijóo, a priori, lo tiene claro: hay que dar una batalla total contra el Gobierno por esa regularización, con acciones judiciales y también en la Unión Europea. En el PP dicen que el Estado no está preparado para asumir la regularización de, al menos, medio millón de personas y no les preocupa el posible malestar del votante católico, después de que la Conferencia Episcopal haya apoyado esta decisión del Ejecutivo. 

Del lado del presidente del PP están la mayoría de barones autonómicos. Ya han dicho que van a dar la batalla judicial Comunidad Valenciana, Aragón o Comunidad de Madrid. Hasta ocho autonomías. Pero no todas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, inmerso ya en la precampaña de las andaluzas, se ha desmarcado. Y este movimiento no es baladí. Dice su entorno que no van a fomentar la división, el ruido… y menos a un mes de las urnas. Aunque ellos saben perfectamente que esto choca con la estrategia que ha decidido seguir Génova.

Y aún más. Hay sectores del PP preocupados por la brecha que puede abrirse con la Iglesia, más aún con la visita del papa a la vuelta de la esquina. Son muchos los barones que se desplazarán para ver al pontífice en algunos de los actos ya anunciados en Madrid o Canarias. 

“Hay que medir bien”, dice un presidente. Aunque en Génova insisten: hay que ser duros, las encuestas avalan la estrategia. Aún más, creen que esta regularización se le va a volver en contra a Pedro Sánchez. Lo están detectando, demoscópicamente hablando, en algunas partes de España.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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