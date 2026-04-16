Una experta en protocolo ve el nuevo look de Carlos Mazón y no se lo puede creer: "Poca vergüenza"

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso el 17 de noviembre de 2025.

La estética en política es una parte fundamental a la hora de comunicar porque, en mucha ocasiones, los expertos en comunicación no verbal y moda ponen el foco en lo que una persona representa con su vestimenta.

En las últimas horas ha dado que hablar el nuevo aspecto físico del expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que dejó su cargo hace unos meses tras la presión ciudadana y de su propio partido por su gestión de la DANA que dejó 238 fallecidos en la región.

A pesar de todo, Mazón no ha dejado la política. El dirigente del Partido Popular ocupa de forma asidua su escaño en el parlamento valenciano, algo que sigue llamando la atención de los diputados de la oposición.

Lo más llamativo de esta ocasión es que Mazón ha aparecido en la sede de la soberanía valenciana con gafas amarillas, barba y los botones de la camisa desabrochados, algo que ha sido objeto de crítica por parte de la experta en protocolo Patrycia Centeno, autora del libro Poderío.

¿Qué opina la experta de la nueva imagen del dirigente valenciano? Nada bueno: "EstÉticamente, hay muchas cosas que exigir al político (coherencia, empatía…). Pero últimamente, la que más echo en falta es el pudor".

Ha añadido Centeno que hay que tener "muy poca vergüenza" para presentarse después de lo ocurrido con la DANA con "pecho lobo, moreno Zaplana y querer llamar la atención con gafas amarillas".

La película sobre la DANA

Hace una semana, el propio Mazón había sido noticia de forma involuntaria porque el actor Enrique Arce, conocido por hacer de Arturo en La casa de papel, contó que se estaba haciendo una película sobre la DANA, que le habían ofrecido interpretar a Mazón y que había dicho que no.

Arce, valenciano, explicó que es "un personaje demasiado controvertido" y no se ve preparado para hacerlo porque tiene todavía muchos sentimientos dentro: "Va a ser una gran película. No voy a decir el título ni la productora ni nada pero me dijeron 'el personaje es Carlos Mazón'. Dije hombre Arturito al final es un personaje de ficción. Este tío genera sentimientos muy de verdad y tampoco sé si yo me apetece que me digan por la calle...".