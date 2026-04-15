Confirmado por Hacienda: las multas por presentar la declaración de la renta fuera de plazo

Aunque Hacienda ofrece un plazo bastante extenso para presentar la declaración de la renta (tienes desde el 8 de abril hasta el 30 de junio para hacerlo), muchos contribuyentes lo dejan para última hora, con todos los problemas que esto conlleva.

Si tu borrador es complejo y contiene mucha información, o si tienes derecho a varias deducciones y quieres asegurarte antes de aplicarlas, es normal que te tomes tu tiempo para revisarlo todo, pero siempre con la fecha definitiva en el horizonte.

La Agencia Tributaria te sancionará si no presentas la declaración de la renta a tiempo, aunque la multa será más o menos cuantiosa dependiendo de la gravedad de la infracción. No es lo mismo, por ejemplo, que la renta te salga a devolver o a pagar.

Esto sólo afecta a aquellos contribuyentes que están obligados a presentar la renta. Si no lo estás y se te pasa el plazo, el único problema es que no podrás beneficiarte de las deducciones a las que tenías derecho. Por lo tanto, lo primero es saber si estás obligado a o no.

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?

La Agencia Tributaria estipula unos umbrales de ingresos que sirven para saber quién está obligado a presentar la renta. Depende del número de pagadores que hayas tenido:

Con un solo pagador: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Con dos o más pagadores: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores estén por encima de los 1.500 euros.

En el caso de que seas autónomo, estás obligado a presentar la renta independientemente de cuáles hayan sido tus ingresos.

Hay otra situación que suele generar dudas, pero que Hacienda ya ha aclarado: si estuviste en paro en 2025, no es obligatorio que presentes la renta este año.

Teniendo en cuenta todos estos detalles, ya tienes pleno conocimiento de si debes presentar o no la declaración de IRPF. Apunta bien la fecha del 30 de junio para evitar problemas en forma de sanciones y multas.

Las sanciones de Hacienda si no presentas la declaración de la renta a tiempo

Hacienda te impondrá una sanción más o menos importante dependiendo de si considera leve, grave o muy grave tu infracción. Estas son las multas a las que te enfrentas:

Si el resultado es a devolver o sale a 0: el principal perjudicado eres tú, ya que Hacienda debía pagarte. Pero también eres responsable de haberte saltado la fecha límite. La multa es de 100 euros.

el principal perjudicado eres tú, ya que Hacienda debía pagarte. Pero también eres responsable de haberte saltado la fecha límite. La multa es de 100 euros. Si el resultado es a pagar y no hay requerimiento de Hacienda: tendrás que ingresar la cantidad que debes con intereses. El recargo es de hasta un 15% si tardas un año en hacer el ingreso.

tendrás que ingresar la cantidad que debes con intereses. El recargo es de hasta un 15% si tardas un año en hacer el ingreso. Si el resultado es a pagar y hay requerimiento de Hacienda: la sanción es de entre el 50% y el 150% de la cantidad que debes ingresar, dependiendo de si la Agencia Tributaria entiende que hay mala fe por tu parte.

También existe la posibilidad de que cometas errores en la renta, aunque la presentes a tiempo. Aquí también hay sanciones, pero Hacienda te pondrá antes en aviso con una notificación, ya sea electrónica o por correo postal a tu domicilio.