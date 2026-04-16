Donald Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Líbano durante diez días

Un alto el fuego que comenzará en apenas unas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar en sus redes sociales un alto el fuego entre Israel y Líbano que comenzará esta misma noche y que se alargará al menos durante diez días.

"He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que manos a la obra", ha celebrado el mandatario en su cuenta en Truth Social. Si bien, habría que comprobar cuantas de esas guerras que supuestamente ha finalizado no han sido iniciadas por su propio país.

El multimillonario ha hecho el anuncio después de, según ha afirmado, "mantener excelentes conversaciones" con Joseph Aoun, presidente de Líbano, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien junto a EEUU inició la guerra contra Irán.

"Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un algo el fuego de 10 días a las 5 p.m. (hora del este)", ha dicho para recordar que "ambos países se reunieron por primera vez en 34 años" en Washington.

Trump invita a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca



El líder estadounidense ha avanzado, además, que invitará tanto a Netanyahu como a Aoun, a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo".

Además, el presidente estadounidense ha afirmado que ha instruido a su vicepresidente, JD Vance, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, para que "trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera".

El anuncio de Trump llega casi al mismo tiempo que el gabinete de seguridad israelí celebra una conferencia telefónica, según ha anunciado un reportero de Axios en 'X' (antes conocido como Twitter).