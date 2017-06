El hilo de Twitter que está dibujando una sonrisa en miles de personas

Toni Rodero, periodista de la Radio Televisión del Principado de Asturias, publicó esta semana en Twitter una historia que había vivido en un autobús urbano que está dibujando una sonrisa en miles de personas. Sus mensajes han sido retuiteados más de 2.500 veces en dos días y ha provocado que muchos exclamen: "¡Viva el punk!".

Rodero explica que ella subió al autobús cargada de bolsas y que tras ella entró una mujer mayor, con bastón, que caminaba con dificultad. Pese a ello, ninguno de los otros viajeros hizo ni el amago de cederles el asiento a cualquiera de ellas.

"¿Les importaría que se sentara la mujer?' pregunto con cierta mala leche a los tipos. 'Tranquila, me quedan sólo tres paradas' dice uno", relata en sus mensajes Rodero, que explica que, luego, en una parada subió al autobús "un punk, un punk de libro, todo un señor punk, mi punk de juventud, ELPUNK".

"El punk de mi vida se encara con una suavidad que ni la madreTeresadeCalcuta. 'Perdona que le moleste' le dice a la mujer con el bastón. '¿No estaría mejor sentadita?' Y, a continuación, fija su mirada de PUNK en ellos. Pues estos caballeros tan simpáticos estarían encantados ¿no? porque si no estuvieran encantados vaya ¡¡puta mierda!! Ahorro decir lo que siguió al puta mierda más alto y claro que he escuchado en mi vida. Un puta mierda PUNK,el padre de todos los puta mierda", relata.

Rodero asegura que la mujer estaba a punto de echarse a llorar y que ella estaba "descojonada" gritando "¡Viva el punk!". "Qué gran día, muchachada. Los dejé charlando y tengo una euforia juvenil que ya ni recordaba... God save the queen/ She's not a human being/and There's no future", finaliza.

Este es el hilo completo de tuits:

Hoy me pasó una cosa muy guapa en el bus. Iba cargada de bolsas (estoy de mudanza y aprovecho cualquier momento). Iba lleno, me fui al fondo — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

Detrás de mí una mujer con bastón, muy delgadina, mayor. Camina con dificultad. Nadie mueve un dedo ( mejor dicho, el culo). Arranca el bus. — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

Yo llego al fondo, deposito casi rozando las puertas, dos bolsas grandes. La mujer me sigue y me mira... cada curva supone un agobio — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

Agarro su brazo, se aferra al mío y, en estas, casi nos vamos contra dos de los viajeros bien sentados sobre sus posaderas. Me enciendo. — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

"¿Les importaría que se sentara la mujer?" pregunto con cierta mala leche a los tipos. "Tranquila, me quedan sólo tres paradas" dice uno. — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

El otro no contesta. Y el resto... tampoco. Desolada, comprendo que me ha tocado el bus de mierda, siempre hay uno. La mujer y yo,suspiramos — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

De la recta de Pablo Iglesias se nos viene encima la curva pa Viesques (Xixón) y me apetece rezar a cualquier dios o ponerme a gritar. — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

En la parada del Codema, sube un punk, un punk de libro, todo un señor punk, mi punk de juventud, ELPUNK. Se nos viene casi directo, sonrie — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

No necesita un mapa para saber qué se cuece en nuestro rincón. El punk de mi vida se encara con una suavidad que ni la madreTeresadeCalcuta — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

"Perdona que le moleste" le dice a la mujer con el bastón "¿no estaría mejor sentadita?" Y, a continuación, fija su mirada de PUNK en ellos — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

"Pues estos caballeros tan simpáticos estarían encantados ¿no? porque si no estuvieran encantados vaya ¡¡puta mierda!!" — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

Ahorro decir lo que siguió al puta mierda más alto y claro que he escuchao en mi vida. Un puta mierda PUNK,el padre de todos los puta mierda — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

La mujer a nada de echarse a llorar, así te lo digo. Y yo descojonada. ¡Viva el punk! grité...jajaja, qué gran día, muchachada. — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

Los dejé charlando y tengo una euforia juvenil que ya ni recordaba... God save the queen/ She's not a human being/and There's no future — Toni Rodero (@marode) 6 de junio de 2017

Muchas gracias a todas las personas que han hecho de la historia algo más guapo todavía. Y sí, para los que preguntáis, pasó y fue estupendo — Toni Rodero (@marode) 7 de junio de 2017

Estas son algunas de las reacciones que ha provocado:

