Mercadona ya permite devolver las latas y botellas de plástico a cambio de dinero, pero el plazo en España se cumple en noviembre

Una persona introduciendo una botella de plástico en una máquina de reciclaje, en una imagen de archivo

El SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) es un mecanismo de gestión de residuos en el que los consumidores pagan un pequeño depósito adicional al comprar una bebida. Ese importe se recupera posteriormente si se devuelve el envase vacío a las máquinas destinadas a la recolección de esos residuos.

Mercadona ha puesto en marcha ese modelo recientemente en algunos de sus supermercados en Portugal. En consecuencia, los clientes ya pueden devolver las latas y botellas de plástico a cambio de dinero.

En el caso de España, la legislación marca que el plazo para la llegada de ese modelo de reciclaje se cumple en noviembre de 2026. Sin embargo, desde las empresas implicadas han informado a El País de que muy probablemente esa fecha tendrá que retrasarse.

En España, representantes de la distribución y fabricantes de bebidas han creado una asociación con el objetivo de implantar en el país ese mecanismo de gestión de residuos. Su presidente es Antonio Romero.

En declaraciones a El País, Romero ha explicado que "hace unas semanas tuvimos una reunión con la organización portuguesa que lo lleva. Es necesaria una coordinación entre los distintos países, como hemos visto en otros sitios donde hay SDDR y tienen efectos fronterizos".

Asimismo, el portavoz de SDDR para España ha añadido que "nosotros pensamos que nuestro modelo tiene que parecerse al de Portugal, sobre todo, en la fase relacionada con el consumidor, que al final es el que hace que funcione el sistema".

En el caso portugués, el modelo SDDR funciona con un depósito de 10 céntimos que incluye las latas y botellas de plástico de hasta tres litros. En cuanto al reembolso, puede realizarse (a elección del consumidor) a través de un cupón canjeable por dinero en caja, un vale de descuento en la tienda o, en algunos puntos de recogida, mediante un ingreso en la tarjeta bancaria.