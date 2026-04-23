El motivo por el que se regala un libro y una rosa en Sant Jordi

El 23 de abril es el Día del Libro, una jornada señalada en rojo por los lectores y el mundo de la cultura. Además, en Cataluña es también un momento especial, ya que se celebra Sant Jordi, una de sus fiestas más emblemáticas y en la que los libros tienen una importancia esencial.

La tradición en Sant Jordi es regalar un libro y una rosa a un ser querido. Las calles de Cataluña se llenan de floristerías y puestos de las librerías, los autores literarios acuden a firmar y se convierte en una buena oportunidad para conocer a los escritores que más admiras.

Aunque miles de personas celebran Sant Jordi y las librerías se lo toman como una de las jornadas más importantes del año, no todo el mundo sabe por qué existe la costumbre de regalar un libro y una rosa.

A muchos les puede resultar similar a San Valentín, sobre todo por el hecho de regalar flores, pero lo cierto es que el motivo de hacer este regalo no es necesariamente romántico.

¿Por qué se regala un libro y una rosa en Sant Jordi?

Ambos elementos tienen un significado simbólico y un origen concreto, con el paso de los años la tradición los acabó uniendo.

La rosa viene de la leyenda de Sant Jordi, que hace referencia a un caballero que derrotó a un dragón. De la sangre del dragón brotó una rosa, y el caballero se la regaló a una princesa. Se trata de un mito arraigado en la cultura popular. Sant Jordi es el patrón de Cataluña y se celebra el 23 de abril, pero esto es independiente del Día del Libro.

En cuanto a la costumbre de regalar un libro, tiene su origen en las propias librerías. En el año 1929, las librerías de Cataluña decidieron colocar unos puestos en la calle para impulsar la lectura. Esto se hizo en el mes de octubre, y posteriormente se trasladó al 23 de abril, Día del Libro, por aprovechar la fecha simbólica.

A esto hay que añadir una efeméride destacable: el 23 de abril es la fecha en la que fue enterrado Miguel de Cervantes y en la que murió William Shakespeare, ambos en 1616. Por eso El Día del Libro tiene lugar en esta jornada.

Por lo tanto, a la leyenda de Sant Jordi se le une el Día del Libro, formando entre ambas celebraciones una común.