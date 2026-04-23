Adriana Torrebejano: "Es positivo ver a un personaje como el mío porque ayuda a tener referentes y a que las mujeres vivan el sexo sin tabúes"
Hablamos con la actriz que protagoniza '¿A qué estás esperando?', la adaptación de dos novelas de Megan Maxwell. Mientras graba la segunda temporada, Antena 3 estrena la primera.
Adriana Torrebejano (Castellbisbal, Barcelona ,1991) es una cara muy conocida que se ha labrado una carrera en el mundo de la interpretación desde bien pequeña. De hecho, pudimos verla en 2005 en Abuela de verano. Ha llovido mucho desde entonces y la actriz ha triunfado sobre todo en televisión, pero sin olvidar el cine y el teatro.
Ahora se encuentra inmersa en la grabación de la segunda temporada de ¿A qué estás esperando?, adaptación del libro homónimo de Megan Maxwell y de Tampoco pido tanto, también de la misma autora.
Torrebejano interpreta en esta comedia erótico-romántica a Sonia Beched, una ocupadísima madre soltera treintañera que un día conoce a Can Dogo (Rubén Cortada) en una cena a la que ella no debería haber estado. Se enamoran, pero su miedo al compromiso no se lo pona nada fácil.
Y entre toma y toma, la actriz atendió a El HuffPost con motivo de la llegada de la serie al prime time de los jueves en Antena 3 después de su exitoso paso por Atresplayer, lo que hizo que renovara por una segunda temporada y que sea una gran apuesta para la tele en abierto.
¿A qué estás esperando? llega a Antena 3 tras haber pasado con éxito por la plataforma Atresplayer. ¿Qué supone para ti este estreno en abierto?
Siempre es un resultado positivo. Ya fue un éxito estrenar la serie en Atresplayer, porque eso ha sido el motor de hacer una segunda temporada, pero ahora que se vea en abierto supone que nos pueda ver más gente, y eso siempre va a ser mejor.
Y cuando te llegó el proyecto, que fue ya hace tiempo, ¿qué fue lo primero que te atrajo de la historia? ¿Qué te hizo decir que sí?
Me gustó cómo maneja la comedia y el drama en un mismo proyecto y en un mismo personaje, es que me gusta muchísimo mi personaje, me parece increíble. Pero lo que me dio más ganas de entrar fue que venía del éxito que tienen los libros de Megan Maxwell. Además, cuando me leí los guiones me encantaron. Me apetecía mucho estar en el proyecto.
¿Te costó hacerte con el personaje de Sonia o fue sencillo?
Cuando me preparé el casting, que devoré el libro de Megan, tenía tan claro que tenía que ser yo, no sé cómo decírtelo, pero me gustaba tanto, empatizaba tanto con lo que sentía el personaje y por el viaje que tenía, la sensibilidad, los miedos... Y era comprender a Sonia y poderla llevar a cabo. Fue un disfrute.
¿Y cómo fue ese casting?
Me leí el libro y lo tengo pintarrajeado por todas las páginas porque te daba muchas pistas de cómo era el personaje. Y fui, la verdad es que muy segura, con muchísimas ganas de tener un sí. Cuando vas a un casting al que tienes tantas ganas, a veces te pones más nerviosa porque quieres que te lo den, pero todo lo contrario, fui supersegura y lo disfruté al máximo. Quería ser Sonia y tenía que ser yo. Y cuando me dijeron que sí me hizo mucha ilusión porque no lo tenía claro, porque no me parecía mucho físicamente a ella, por mil cosas... y por las inseguridades que tiene siempre una actriz, pero lo conseguí.
¿Encontraste muchas diferencias entre el libro y los guiones?
No, cuando ya estoy dentro del proyecto y me mandan los guiones, la verdad es que estaba muy bien hecha la adaptación de Natalia, nuestra guionista. En un mismo proyecto, con solo ocho capítulos, creo que la adaptación está muy pero que muy bien.
¿En qué te pareces a Sonia Beched?
En que tengo la misma edad, aunque yo no soy madre, pero podría ser cualquier mujer de unos 30-35 años, que es madre soltera, que es una luchadora, con muchas inseguridades, muchos miedos y con esas cosas de la sociedad como que tiene que demostrar muchísimo más que un hombre, y encima consigue tener un negocio.
Creo que nos podemos identificar muchísimas mujeres en este personaje. Yo me identifico en parte, porque es una mujer como cualquier otra. Creo que ese es el éxito que tiene Megan Maxwell, porque escribe a mujeres muy reales y que puedes empatizar mucho con ellas al leer los libros.
¿Hay algo que haga Sonia que tú no harías?
A mí no me daría tanto tiempo a tantas cosas que hace ella. Es una mujer que es una todoterreno. Yo hago muchas cosas en mi vida, pero es que me pongo en su piel... No puedo pensar como ella porque no soy madre, y el ser madre soltera y tener la crianza de una niña sola, con todo lo que eso conlleva, y además tener su propio negocio, la vida sexual tan abierta que tiene, que va al club todas las noches... Yo no tengo tanto tiempo ni energía. A mí me faltan horas para ser Sonia. Ah y cuida de sus hermanas y tiene que lidiar con su madre. Tiene demasiadas cosas en la cabeza. Yo me levanto, desayuno, entreno, me voy a trabajar, estudio y a dormir. No me da para más.
Compartes protagonismo con Rubén Cortada, que interpreta a Can Drogo, ¿cómo fue la química entre vosotros? ¿Cómo se construyó esa relación en pantalla?
Fue muy interesante porque los personajes se conocen de una forma bastante extraña. Cuando tú te enamoras de alguien, normalmente cumples como unos protocolos y unos tiempos. Nunca empiezas por el final, pero Sonia y Can se conocen por el final. Esto ocurre porque se conocen con su familia, con todas las oscuridades que pueda tener esa familia, así que queda todo bastante al descubierto. Lo primero que conocen el uno del otro es lo peor que tiene cada uno. Entonces es un punto de partida muy interesante a la hora de abarcar esa química, porque una vez ya te has quitado la careta y ya te conoces sin ella, es un viaje muy interesante.
¿Qué mensaje te gustaría que diera la serie?
Me gusta mucho que se dé esa imagen que no estamos acostumbrados a ver en pantalla del personaje de Sonia, de una mujer como es ella. No estamos acostumbrados a ver eso y siempre es positivo ver un personaje así al frente de un proyecto para tener referentes, creo que es importante. Y sobre todo para que las mujeres vivan también el sexo sin tabúes.
¿Cuál ha sido para ti el mayor reto que te ha supuesto la serie?
El mayor reto creo que fue el físico, que subí mucho de peso. También puede ser a nivel interpretativo esa dualidad que se da, esa fina línea que tiene la serie con mi personaje, que a la vez te hace reír por su forma caótica de ser, porque es Sonia tiene mucho humor, que es lo que más me gusta de ella, pero a la vez también la serie te encoge el corazón. Y esa línea tan fina es muy difícil de interpretar porque es hacer comedia, pero también hacer drama. Y eso para mí eso ha sido el reto y lo más interesante de estar en este proyecto.
¿Te generó presión extra el tener que protagonizar la adaptación de los libros de Megan Maxwell, una autora de tanto éxito?
Siempre hay una extra de presión cuando interpretas a alguien que está vivo, que ha existido o a un personaje de una novela de éxito. En ese caso me parece complicado porque cada lectora o lector se lo imagina de una forma diferente, entonces agradar al público es muy complicado. Por eso sí que tenía claro que tenía que hablar con Megan, y es lo que hice. Hablé con ella y le planteé todas mis dudas. Yo me estudié muchísimo al personaje con las herramientas que tenía, usé el libro muchísimo, a Megan para todo tipo de dudas, y luego los guiones de la serie. Y mi objetivo era que Megan, al ver la serie, me diera su feedback, y la verdad es que fue muy positivo. Me dijo que no había otra Sonia mejor, y eso ya es un éxito para mí.
Y cuando se estrenó la serie tenía mucho miedo por ver cómo iba a ver la gente al personaje, porque no tenía mucho que ver físicamente conmigo. Cuando la gente recibió el personaje, a mí lo que me llegó es que el personaje estaba ahí, que la esencia y el alma de Sonia estaban, y para mí eso fue un reto conseguido. Me hizo mucha ilusión.
¿Sabes si Megan Maxwell tuvo poder de decisión a la hora es escoger a los actores?
No, yo creo que ella no tuvo decisión en eso. Fue cosa del proyecto, de la productora.
Me has dicho que te leíste los libros en los que se basa la serie, ¿eres fan de ese tipo de género? ¿Qué prefieres en la literatura?
A mí me gusta leer en general. Yo devoro libros, y depende del estado de ánimo en el que esté o del personaje que me esté preparando leo cosas diferentes porque me apetece un género más que otro. Tengo épocas de mucha novela, otras de mucho ensayo, de thriller... Por ejemplo ahora que estoy inmersa en la segunda temporada de ¿A qué estás esperando? lo que estoy leyendo es novela y comedia romántica. Me ayuda mucho.
¿Crees que las mejores ideas vienen de los libros?
No, no lo creo. A mí me encanta cuando hacen una película basada en un libro, pero también me encanta ver una película que no haya salido de una novela y que me sorprenda. Igual que te digo que me encanta leer, me encanta ir al cine y me gusta que me sorprendan con historias nuevas y ideas originales. Un guion original es una delicia. Pero luego vas a ver Hamnet y alucinas, así que me gustan ambas cosas. Por ejemplo ahora estoy deseando que salga la serie de Harry Potter, porque claro, tú te lees el libro y dices, 'es que quiero verlo todo'.
¿Qué es lo que nunca te has atrevido a hacer y te gustaría llevar a cabo alguna vez en tu vida?
Te voy a decir algo que debería hacer alguna vez, pero sé que no lo voy a hacer jamás. Siempre me ha dado curiosidad hacer paracaidismo, pero tengo mucho vértigo, así que no creo que lo haga nunca.
Te entiendo perfectamente... ¿Y algo que te haya supuesto un reto pero te hayas atrevido a hacer?
Volar. Siempre me ha dado mucho miedo. A mí me suponía un gran estrés coger vuelos y tenía que tirar de mucha calma. Por ejemplo no volaba el mismo día que trabajaba. Pero como ahora casi todo ya se está haciendo fuera de Madrid tengo que volar más. Me he llegado a hacer hasta tres vuelos a la semana, de cuatro horas, y al final te das cuenta de que puedes hacerlo, lo he conseguido. Me sigo poniendo nerviosa, pero ya lo llevo mejor y puedo hacer cosas durante el vuelo. Es un reto conseguido.
¿Cuál es la experiencia más original o que más te haya marcado de las que has vivido como actriz?
Creo que lo más fuerte y que siempre me marcó muchísimo fue cuando estuve trabajando en la serie Hospital Central, que interpretaba a una enfermera del SAMUR. Así que me fui un día entero con el SAMUR de Madrid para poder aprender y para ver cómo funcionaba. Y creo que eso es lo más heavy que he podido yo experimentar en mi vida, porque atiendes a personas desde un esguince por caerse montando en bicicleta en El Retiro, a cosas fuertes como algún precipitado. Y todo eso en un día, en lo que es una jornada laboral para ellos.
Y la verdad es que salí de allí valorando las cosas importantes de la vida y viendo el gran trabajo que hacen nuestros sanitario. Eso fue lo más fuerte que me ha regalado esta profesión. Porque como actriz interpretas a profesiones de las que no tienes ni idea y te dejan la oportunidad de aprender, y eso es impresionante.
Ya para terminar, ¿qué me puedes contar de la segunda temporada de ¿A qué estás esperando? ahora que estáis en plena grabación?
El rodaje está yendo increíble, estamos llegando al ecuador. La segunda temporada viene con mucha fuerza porque va a sorprender tanto a la gente que se ha leído los libros como a los que no porque ahora el rumbo de los personajes es incierto porque ya no hay libro. Y el destino que nuestra guionista ha dado a todos los personajes es muy interesante. Yo estoy alucinando porque el dilema de esta temporada de Sonia es bastante fuerte. Llega alguien nuevo a su vida y la va a poner un poquito de patas arriba...