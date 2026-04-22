Ester Muñoz interpela a Carlos Cuerpo por primera vez y éste hace reír a medio Congreso con su sincera respuesta

El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha estrenado en una sesión de Control al Gobierno este miércoles respondiendo a las preguntas de la bancada del Partido Popular.

La primera en recibir su respuesta ha sido la portavoz del PP, Ester Muñoz, que no se esperaba recibir una réplica en este tono tan sosegado para a la vez un poco irónico y mordaz.

"Tendría que comenzar dándole la enhorabuena. Ha conseguido escalara hasta la vicepresidencia del Gobierno, aunque viendo cómo han acabado las manos derechas de Sánchez, dos en prisión, y otra exiliada en Andalucía, igual casi mejor le doy el pésame", le dicho Muñoz a modo de bienvenida.

Ha añadido la diputada del PP, a modo de pregunta, si le indigna la corrupción que rodea al PSOE y a algunos miembros del partido: "¿Le indigna que la mujer del presidente se haya aprovechado para sus negocios? ¿Por qué aceptó ser usted el vicepresidente de esta corrupción?".

Y la primera frase que ha soltado Cuerpo ha dejado a medio Congreso partido de risa: "Señora Muñoz, gracias por su cálida bienvenida". Después ha intentado poner paz y le ha pedido a la diputada del PP que intenten hablar en esta sesiones de las preocupaciones reales de los españoles.

"Si le parece a usted, por supuesto. Lo que he visto en estos últimos dos años y medio es que sus preocupaciones se alejan de este ámbito", le ha comentado de nuevo. Le ha recordado Cuerpo que el PP no está preocupado por la Economía porque en dos años y medio sólo le han hecho dos preguntas.

"Menos del 3% de las preguntas que ha realizado su grupo en esta sesión de control han ido a materia de vivienda. No están preocupados por la situación de las empresas, de las familias, de los hogares o de los autónomos", ha insistido el ministro, recordando que votaron en contra del decreto contra aranceles.

Por último, ha recordado que en el pacto que PP y Vox han firmado en Extremadura no sale por ningún lado la palabra "autónomo": "Es importante que tratemos del conjunto de las preocupaciones de los españoles en esta sesión de Control".

En el turno de contrarréplica, Muñoz, por lo menos, le ha agradecido el tono en comparación con el de María Jesús Montero, que según la diputada del PP, le respondía siempre con gritos e insultos.