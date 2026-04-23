Rajoy vuelve a tener uno de sus lapsus nada más comenzar su declaración en el juicio de la Kitchen

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha protagonizado un nuevo desliz; esta vez, en sede judicial. Nada más arrancar su declaración en el juicio de la Kitchen, el ex líder del PP ha dejado uno de esos lapsus por los que tanto se le recuerda.

"De las personas que están acusadas... hombre, sabe usted que uno de ellos fue el ministro del Interior de su gobierno y el secretario de Estado. Y, ¿algún otro acusado lo conoce?", le ha preguntado la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular.

"Al secretario de Estado", ha sido la respuesta de Rajoy. "No ese ya se lo he dicho yo", ha replicado la abogada entre risas. "¿Eh?", ha respondido Rajoy, a lo que le han aclarado de nuevo que el secretario de Estado ya había sido mencionado: "Que ese ya se lo he dicho yo".

"Ah bien, no conozco a nadie más que el ministro del Interior y al secretario de Estado", ha afirmado el exlíder del Ejecutivo, quien posteriormente ha preguntado si podía sentarse para empezar su declaración.

"Yo me llamo Mariano Rajoy"

Cabe recordar que Rajoy ha sido señalado directamente por el extesorero del PP Luis Bárcenas como conocedor de la 'contabilidad B'. Por esta cuestión y la de los apodos que se le atribuyen le han preguntado en sede judicial.

"Han salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como 'Raj', 'M. Rajoy', 'El Asturiano' o 'El Barbas', ¿sabía usted que se referían a usted así?", le ha planteado la abogada del PSOE, Gloria de Pascual.

"Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere, por tanto, pregúntale a ellos", ha respondido el expresidente del Gobierno, quien ha asegurado que "es absolutamente falso" que Bárcenas le diera el remanente de la 'caja B' en un sobre.