Una politóloga pone sobre la mesa lo que podría pasar con Ayuso en pocos meses: en Sol no va a gustar nada

La politóloga Estefanía Molina ha puesto sobre la mesa un escenario poco alentador para Isabel Díaz Ayuso en unos futuros comicios en la Comunidad de Madrid a cuenta del reciente pacto entre PP y Vox en Extremadura.

La formación de Santiago Abascal y la de Alberto Núñez Feijóo han pactado la llamada "prioridad nacional" por la que los extremeños tendrán prioridad a la hora de recibir ayudas y atención por delante de los extranjeros. Con "prioridad nacional" en vivienda o sanidad se pone un candado en las puertas de las viviendas y los hospitales a las personas migrantes.

Una decisión que ha criticado Isabel Díaz Ayuso. Como recoge Libertad Digital, la presidenta de la Comunidad de Madrid alzó el pasado viernes la voz contra el acuerdo firmado entre Vox y su partido en Extremadura.

Precisamente sobre este asunto ha hablado Estefanía Molina en Hoy por hoy, el programa de Àngels Barceló en las mañanas de la SER. La politóloga ha comentado que "lo de Ayuso es lo más interesante" porque su estrategia en Madrid es "buscar los nichos de voto en la hispanidad".

La presidenta de la Comunidad de Madrid suele repetir cada jueves en la Asamblea eso de que "en Madrid caben todos los acentos". También lo ha demostrado con el evento de este sábado en la Puerta del Sol con miles de venezolanos apoyando a la opositora María Corina Machado.

"Dirigirse a las personas venezolanas, mexicanas, las personas latinas en Madrid. Y ahora te aparece el PP con este pacto que ha suscrito con Vox que lo que le está diciendo al electorado de Ayuso es: el PP está dispuesto a asumir que ustedes son ciudadanos de segunda", ha expresado Molina.

Esto, para Ayuso, "también es la manta corta" ya que "Vox tiene una estrategia muy fuerte en el sur de Madrid de decirle a la gente humildes que sis problemas son por los inmigrantes".

Esta situación va a generar grandes problemas a Juanma Moreno en los próximos comicios en Andalucía del mes de mayo y, después, a Isabel Díaz Ayuso.