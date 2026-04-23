Juicio del caso Kitchen, en directo: Mariano Rajoy declara en la Audiencia Nacional como testigo

Bárcenas ya dejó puyas a Rajoy en una reciente entrevista con los medios

Antes de que comenzara el juicio por el caso Kitchen, Luis Bárcenas ya concedió una entrevista al diario El Mundo en la que compartía su impresión sobre la responsabilidad de personalidades como la que hoy declara en sala, el expresidente Rajoy.



Preguntado sobre si el exmandatario del PP tuvo algo que ver, reconoció que, desde su punto de vista, "una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido".