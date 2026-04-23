Juicio del caso Kitchen, en directo: Mariano Rajoy declara en la Audiencia Nacional como testigo
Rajoy declara en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen y se enfrenta a las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas. Sigue el juicio en directo.
Antes de que comenzara el juicio por el caso Kitchen, Luis Bárcenas ya concedió una entrevista al diario El Mundo en la que compartía su impresión sobre la responsabilidad de personalidades como la que hoy declara en sala, el expresidente Rajoy.
Preguntado sobre si el exmandatario del PP tuvo algo que ver, reconoció que, desde su punto de vista, "una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido".
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, confirmó esta misma semana en la Audiencia Nacional, y bajo calidad de testigo, que las siglas M.R. que aparecían en sus famosas libretas en las que fue registrando la contabilidad B del partido se corresponden con el nombre de Mariano Rajoy.
Bárcenas desgranó en sala incluso alguna anécdota, como un audio en el que supuestamente salía el expresidente del Gobierno introduciendo documentos en una trituradora de papeles. Puedes leer más sobre la testifical de Bárcenas de esta misma semana en este enlace.
¡Buenos días! Hoy continúa en la Audiencia Nacional el juicio por la pieza separada ‘Kitchen’ que investiga si la cúpula del Ministerio de Interior espió con fondos reservados al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para conocer qué papeles tenía de la contabilidad B del partido. Hay peticiones de cárcel para el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, o al exDAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, entre otros. Aquí tienes un resumen de la causa.
Este jueves desfilarán testigos de renombre. Hoy declarará en sala el expresidente del Gobierno entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy.