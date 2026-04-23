Alberto Chicote: "Ahora ya no consigo leer dos páginas seguidas en un parque sin que me interrumpan"

Alberto Chicote nunca descansa. El afamado cocinero y presentador de televisión regresa al prime time con un nuevo programa en laSexta, Servicio secreto by Chicote, que llega este jueves a las 23:00h.

A sus 56 años, el chef madrileño cuenta con una trayectoria que supera la década en televisión. Corría el año 2012 cuando laSexta le fichó para hacer Pesadilla en la cocina que, en palabras del propio Chicote a El HuffPost, "hizo boom".

"14 años después aquí estamos dando guerra todavía", apunta el cocinero, que pese a ser ya un veterano en esto, afronta este nuevo reto con las mismas ganas que cuando empezó. "Que Atresmedia te ofrezca poner un formato en marcha es un regalo del cielo", afirma.

Servicio secreto by Chicote es la adaptación del éxito de FOX Gordon Ramsay’s Secret Service. En esta ocasión, los espectadores verán a Chicote infiltrándose como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso.

Su objetivo será "hacer un análisis muy objetivo, sobre todo sin tener el condicionamiento que supone mi presencia en primera línea". "Aunque el cuerpo te pida tirarte para adelante, al final lo ves y se ven otras cosas diferentes", explica Chicote.

"Formar parte del medio de comunicación más importante me parece un privilegio" Alberto Chicote

Preguntado por su trayectoria en televisión, Chicote destaca "la capacidad que tienes de poder llegar a un número importante de personas", aunque avisa que no tiene "ningún interés en convertirse en alguien que influya sobre los demás".

"Tener ese altavoz hacia tantísima gente me parece un absoluto privilegio y una gran responsabilidad, las dos cosas. Eso es lo que más me gusta de la tele. Saber que la tele sigue siendo el medio más importante de comunicación... Vamos, me siento muy afortunado, de verdad", asegura.

El chef madrileño no siempre fue famoso, pero lleva "con naturalidad" que le conozcan allá por donde va. "Es muy raro que salgas a la calle y haya gente que no te conozca", explica Chicote, que aclara que no le supone "un problema".

"Sigo haciendo lo mismo que hacía antes y lucho por seguir haciéndolo", afirma. Sin embargo, aclara que si hay una cosa que ya no puede disfrutar es de sentarse a leer en un banco: "Ahora no consigo pasar de la segunda página cuando estoy en un parque".

"Cuando la vaya a 'chichar' me gustaría saber que he hecho muchas cosas" Alberto Chicote

Reflexionando sobre cómo encaja las actividades de las que disfruta, Chicote desvela cuál es su "sueño": "Cuando sepamos que la vamos a 'chichar', vamos a mirar para atrás y vamos a decir qué hemos hecho. A mí me gustaría saber que he hecho muchas cosas y que todas las he querido hacer yo".

Para encajar "todas las piezas" de la vida, Chicote confiesa que duerme y descansa "muy poco". "Voy del tirón. Pero es que me gusta tanto lo que hago que no echo de menos descansar. Mucha gente dirá: ¿Cómo? ¿Que no descansa ni un día a la semana? Ni uno, ni dos, ni medio, ni ninguno", asegura el chef.

"Al final, si no tuviese la capacidad de trabajo que tengo y si no tuviese a toda la gente que me acompaña en esto, igual no podría hacer todas las cosas que quiero. Pero ahora mismo, esforzándome yo, y esforzándose la gente que me quiere, yo voy a seguir haciéndolo todo", sostiene Chicote.