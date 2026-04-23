El "mito del pequeño casero corriente" es solo eso, una leyenda que ahora desmonta un estudio de Consumo y el CSIC

Siempre que se debate sobre la crisis del acceso a una vivienda digna y asequible, hay quien se muestra contrario a la intervención del mercado del alquiler con el argumento de que hacerlo pondría en riesgo la subsistencia de una suerte de pequeños propietarios que sobreviven con el alquiler de una única vivienda. Es lo que el investigador del CSIC Javier Gil definió como "el mito del casero corriente", una leyenda que "dice que los caseros son gente corriente, como tú y como yo, y que, al ser gente corriente, no se les puede tocar el beneficio que obtienen por el alquiler". "El mito del casero vulnerable aún va más allá y dice que si bajamos por ley el precio de los alquileres corremos el riesgo de transferir la vulnerabilidad de los inquilinos a los caseros", explicaba hace un tiempo Javier Gil.

El propio Javier Gil, autor del reciente ensayo 'Generación inquilina', es también el coordinador de un informe que han realizado de manera conjunta el CSIC y el Ministerio de Consumo para tratar de observar con perspectiva lo engañoso de dicha argumentación. Según el estudio, "menos de cuatro de cada diez viviendas en alquiler habitual pertenecen a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada", un 39%. El 61% restante está "en manos de multiarrendadores y personas jurídicas".

Además, tal y como demuestra la investigación, más del a mitad del alquiler gestionado por particulares en España "está en manos de multiarrendadores, personas que alquilan dos o más viviendas a otras personas", un 53%. El porcentaje desmonta la tesis de que la figura del pequeño casero sea predominante: "Más de la mitad del mercado de particulares está controlado por caseros que tienen dos o más viviendas en alquiler".

Estos multiarrendadores, es decir, caseros con dos o más viviendas en alquiler, copan mayor espacio en las grandes ciudades "y en concreto en aquellas con los precios de alquiler más elevados". En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el 65% de los caseros son multiarrendadores, frente al 35% que dispone solo de un inmueble en alquiler. Pasa lo mismo en Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca y situaciones parecidas se dan en Barcelona o Madrid. Son también mayoría en Valencia o Málaga.

Según el informe, ya no es que los multiarrendadores sean más que los pequeños caseros, sino que además crecen en número con el paso de los años. Entre 2016 y 2023, "el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1.900.883 a 2.570.845 viviendas", un incremento que "no estuvo impulsado por pequeños caseros con una sola vivienda, sino por multiarrendadores con carteras más amplias". "Los caseros con una única vivienda en alquiler aumentaron su parque en 30,4%. Los multiarrendadores lo incrementaron un 39,9%, casi diez puntos de diferencia", refleja el estudio.

Todos estos datos atestiguan — concluye la investigación — que "el aumento de la oferta no ha supuesto una democratización del mercado del alquiler". "Por el contrario, ha consolidado una estructura en la que quienes ya tenían varias viviendas son quienes más han crecido y quienes más capacidad tienen para seguir ampliando su presencia en el mercado", concluye la investigación.