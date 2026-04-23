Donald Trump asegura haber evitado la ejecución de ocho mujeres en Irán… pero Teherán lo desmiente y habla de "noticias falsas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva sobre el voto por correo, en el Despacho Oval, en Washington, el 31 de marzo de 2026.

Nuevo episodio de choque entre Washington y Teherán. Donald Trump ha asegurado que logró frenar la ejecución de ocho mujeres iraníes condenadas a muerte, una afirmación que ha generado un terremoto político… y que Irán ha desmentido de forma tajante.

El mandatario anunció la supuesta intervención a través de su red social, donde no dudó en atribuirse el mérito: "Agradezco enormemente que Irán haya respetado mi solicitud". Según su versión, las ejecuciones previstas se habrían cancelado y el destino de las mujeres habría cambiado radicalmente: cuatro serían liberadas y otras cuatro condenadas a un mes de prisión.

Irán responde: "Fue engañado una vez más"

La reacción desde Teherán no se hizo esperar. El poder judicial iraní negó completamente el relato de Trump y aseguró que todo se basa en información incorrecta. "Fue engañado una vez más por noticias falsas", señalaron desde fuentes oficiales difundidas por medios estatales.

El desmentido deja en evidencia la enorme distancia entre ambas versiones y vuelve a poner sobre la mesa la guerra de relatos que acompaña al conflicto entre ambos países.

Un anuncio en pleno pulso diplomático

La polémica llega en un momento especialmente delicado, con las relaciones entre Estados Unidos e Irán marcadas por la tensión militar, el bloqueo en el estrecho de Ormuz y las negociaciones de paz aún en el aire.

De hecho, el propio Trump ha dejado abierta la puerta a una posible reanudación de las conversaciones en Pakistán en los próximos días. "Es posible", respondió cuando fue preguntado por esa opción, en un contexto donde cualquier movimiento puede tener consecuencias inmediatas.

Un mensaje que desata dudas

El anuncio del presidente estadounidense ha generado interrogantes tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Mientras algunos lo interpretan como un intento de presión política o de reforzar su imagen internacional, otros cuestionan directamente la veracidad de la información.

La falta de confirmación independiente y el desmentido oficial iraní han convertido el episodio en un nuevo capítulo de incertidumbre en la relación entre ambos países.

Otro episodio en la guerra de relatos

No es la primera vez que declaraciones de este tipo generan controversia en medio del conflicto. Entre anuncios, desmentidos y versiones opuestas, la narrativa se ha convertido en un campo de batalla más.

En este caso, lo que parecía una "muy buena noticia", como la definió Trump, ha terminado derivando en una nueva polémica internacional. Y deja una pregunta en el aire: ¿qué hay de cierto detrás del anuncio?