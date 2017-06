Invierte en bitcoins los 1.000 dólares que le regaló su abuela y se hace millonario

Cuando el estadounidense Erik Finman planteó un reto a sus padres a los 12 años, poco hacía presagiar a sus progenitores que el crío iba a en serio. El pequeño, que se llevaba fatal con sus profesores, propuso que si a los 18 años era millonario, podría dejar de estudiar y ellos no le rechistarían.

"Mis maestros eran negativos. Uno me dijo que dejara la escuela y trabajara en McDonald's porque era todo lo único que podría hacer por el resto de mi vida", asegura Finman en declaraciones recogidas por el diario Clarín.

I won the million dollar bet I had with my parents! Grateful to all the friends, family, and mentors along the way.https://t.co/E2ailFboew