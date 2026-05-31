Leire Díez, un sainete berlanguiano que pone en aprietos al PSOE 

El 4 de junio del año pasado, apenas 24 horas después de pedir su baja "voluntaria" como militante socialista, Leire Díez citó a los medios de comunicación en un hotel de Madrid para dar explicaciones sobre los supuestos trabajos 'de cloaca' que habría estado llevando a cabo para el PSOE. La afiliada socialista llegó muy anticipadamente pero cumplió escrupulosamente con la hora fijada para su intervención: no empezó a hablar hasta las 10.00h. horas de la mañana. Durante la espera, se sentó frente a los periodistas, posó para los fotógrafos y se quedó en silencio durante casi treinta minutos. Después, intervino brevemente sin aceptar preguntas de los periodistas y se marchó despavorida en cuanto Víctor de Aldama se aproximó a ella para decirle que era una "sinvergüenza" y una "mentirosa". Lo que provocó, a su vez, un tumulto, empujones y cristales de botellas de agua esparcidos por el suelo. Un sainete berlanguiano que ejemplificó a la perfección la decadencia moral de la política en España. Pero esta película no acabó ahí.

El empresario Víctor de Aldama (i), investigado en el caso Koldo, tras su aparición este miércoles en la comparecencia ante la prensa de la militante del PSOE Leire Díez EFE

Meses después, ya en diciembre, Leire Díez fue detenida junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Estas diligencias estarían vinculadas con Servinabar, empresa implicada en el caso Cerdán y en la que trabajó durante un par de años el expresidente de la SEPI.

A partir de entonces, la mediática y omnipresente Leire Díez dejó de aparecer en ruedas de prensa y platós de televisión. Optó, de una manera muy deliberada, por mantenerse en un segundo plano a la espera de que escampara. Pero los tiempos de la Justicia llevaron al juez Pedraz a enviar a la UCO este pasado miércoles a la sede de Ferraz para incautarse de unos documentos sobre esos trabajos de "fontanería" que lanzaron al estrellato a Leire. Esto es, intentar sobornar a dos fiscales y miembros de la Guardia Civil a cambio de obtener información sobre otros fiscales, jueces y miembros de la policía judicial que investigaban casos que afectaban directamente al partido o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por estos hechos está investigada por haber cometido presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Según el auto del juez Pedraz que permitió la entrada de la UCO en Ferraz y al que ha tenido acceso El HuffPost, el ahora exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habría sido el organizador de una "actividad continuada y estructurada" para llevar a cabo esas acciones de obstrucción al desarrollo de ciertas investigaciones, "susceptibles de revestir relevancia penal". Y para ejecutarlo, se valió de su amiga Leire, que recibió retribuciones mensuales mediante una consultoría del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, o con facturas falsas a través de diferentes sociedades.

Una 'fontanera' (presuntamente) bien pagá

Leire Díez: "Ni fontanera ni cobarde, no me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones"

Todo empezó cuando El Confidencial publicó unos audios en los que Leire solicitaba información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, a un empresario juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos. Si les suministraba esa información, ellos le prometieron que harían gestiones con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para allanar su futuro judicial. "Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto", les dijo este empresario.

Igualmente, se desveló otro audio de una reunión con el fiscal Ignacio Stampa en la que Leire se presentaba como la "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto". A él, Leire le relata que ella llevaba cerca de un año investigando las “irregularidades en informes policiales” y también a “algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción”. Y si Stampa les ofrecía buena información, le devolverían con el visto bueno del "máximo" a Anticorrupción.

Una estrategia similar intentó con el fiscal Grinda, al que apremió a ofrecer detalles sobre su jefe, el máximo responsable de Anticorrupción, el fiscal jefe Alejandro Luzón. El 'premio', en este caso, podría ser un puesto en el extranjero y/o una suma de dinero que podría llegar a los 300.000 euros. De igual modo, probaron suerte con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba o el capitán Juan Sánchez Yepes.

Tras salir a la luz estos audios, Díez lo negó todo. Según ella, todas estas reuniones tenían una motivación particular, puesto que estaba escribiendo un libro sobre las "cloacas del Estado". "Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado en nombre de nadie ni en representación de nadie”, dijo ante los medios.

Lo cierto es que, según el auto de Pedraz, Leire habría recibido a cambio de estos "trabajos" unos 16.000 euros a través de la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y unos 27.225 euros mediante diferentes sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver. Todo ello con supuestas facturas falsas a las que habría dado el visto bueno la actual gerente del partido y ahora imputada, Ana María Fuentes.

Cerdán: Si te he visto, no me acuerdo

El PSOE, sin embargo, se desvincula completamente de ella. En los meses anteriores a la entrada de la UCO en Ferraz, los socialistas siempre rechazaron que Leire estuviera a sueldo del partido para entorpecer investigaciones judiciales. Aunque el auto del juez habla de al menos 22 reuniones celebradas en la sede central del partido entre Cerdán y Leire más otras 17 en otros enclaves a lo largo de más de un año. Cabe recordar que, ante el juez, Cerdán aseguró que sólo se habían encontrado un par de veces porque ella le ofreció información de la brigada política del PP.

Leire Díez, a su salida de los juzgados EFE / SERGIO PÉREZ

Pero, ¿cómo llegar Leire Díez a convertirse en la 'fontanera' del PSOE? Aunque nació en Vizcaya, Díez tiene un fuerte vínculo con el pueblo cántabro de Vega de Pas, donde en 2011 fue elegida concejala y teniente de alcalde. Esta labor la desarrolló hasta 2014, compaginándolo con el de vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos.

En 2018, cuando el PSOE alcanza el poder a través de la moción de censura a Rajoy, Leire da el salto a las empresas públicas. Primero, como responsable de comunicación del Grupo ENUSA (Empresa Nacional del Uranio) cuando ésta estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos; y después como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, cuando la presidía Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez antes de llegar a la Moncloa y mano derecha de Cerdán después.

Las vinculaciones entre Leire y Cerdán son múltiples y diversas, aunque el exsecretario de organización ha intentado distanciarse de ella en diferentes ocasiones. “La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Es una militante de Cantabria. No tiene más relación [con el PSOE]. Trabajó en Correos y ahora no sé dónde trabaja”, dijo el exsecretario de organización a El Confidencial cuando se conocieron los audios.

La investigación, sin embargo, apunta a que Díez no era sólo una "militante" más del partido y, ni mucho menos, una "pequeña Nicolás" que se había montado ella sola películas en la cabeza sobre espionajes y artimañas a la sombra. Es una de las piezas claves de una trama para atacar a la policía judicial y a determinados jueces y fiscales.

El PSOE, por su parte, negó el jueves haber ordenado torpedear investigaciones y sólo dará explicaciones una vez se levante el secreto de sumario. Y Leire, por su parte, sigue negando todo. “No he recibido órdenes de Santos Cerdán ni directa ni indirectamente (...) “No sé por qué la UCO está en Ferraz, no tengo la información”, dijo al programa En boca de todos de Cuatro. Las únicas declaraciones públicas de la "militante cántabra" que ha puesto al PSOE de nuevo en el ojo del huracán.