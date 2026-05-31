Niña Pastori cantará frente a León XIV y acaba pidiendo hasta perdón al hablar de qué es pecado para ella

La Niña Pastori está de estreno. La cantante gaditana se encuentra inmersa en la presentación de Color Farnia, su nuevo trabajo, en el que hace un homenaje a sus divas de la salsa. Pero su próxima cita en Madrid va a ser más que especial: frente a León XIV. No es la primera vez que canta ante un Pontifice. Ya lo hizo con tan solo 25 años, en 2003, frente a Juan Pablo II y ante un público de más de un millón de personas.

La artista de San Fernando (Cádiz) tiene prevista una actuación frente al Papa con motivo de su visita a Madrid el próximo fin de semana. Lo hará en una de las citas más especiales de este viaje papal, al finalizar un encuentro en el centro social 'Cedia 24 Horas', un espacio de Cáritas para la acogida y la atención integral para personas sin hogar.

"Poder cantarle al papa León XIV en este momento de mi vida, como en su día lo hice ante Juan Pablo II con 25 años y ante un millón de personas, es un honor, un privilegio y un orgullo", afirma la gaditana en una conversación con el diario El País. "El hecho de que sea con gente de Cáritas le añade emoción. Yo creo que todo el que tenga un poquito de voz en la vida debe apoyar estas causas", agrega.

Al ser preguntada sobre sus creencias, contesta sin escrúpulos: "Sí. A mi modo, tengo una forma de ver la fe no tan ortodoxa, no tan cuadriculada a lo mejor". Eso sí, es mucho más clara al hablar de lo que para ella es el pecado. Dice que "muchas cosas le revuelven". "No soporto la manipulación, el manipular a la gente a tu antojo, pinchando en tu culo, con perdón, sin pensar en nadie más. Eso me rebela", dice, sin tapujos.

Ella, cuando reza a Dios, dice que no pide nada. "Nada, no le pido nada. Le agradezco todas las cosas bonitas que tengo. Gracias a Dios por mi vida", apunta al ser cuestionada por sus practicas religiosas.

"Tengo dos niñas preciosas, sanas, bonitas, buenas. Mis padres están conmigo, con sus más y sus menos, pero aquí estamos mis hermanos y yo, con salud. Por lo demás, pido lo que pedimos todos, que las enfermedades malas tengan cura, que el hambre no exista. Dios mío, ¿cómo se puede pasar hambre en el mundo a estas alturas?", termina la gaditana.